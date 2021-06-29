本月中政府已批出顧問研究合約，展開東大嶼水域填海計劃研究，此項研究一波幾折，終於在絕大部分反中亂港議員因各種原因離開立法會後得以成事。但我們必須要問只此一招，便可對土地供應的難題迎刃而解了嗎？倘抱有這種想法，不是幼稚，便是外行。毋庸置疑，在本港中部水域研究填海造地，是長遠需要的大方向，但需時頗長，遠水救不了近火，所以要解決「麵粉」的大量和短時間內獲得供應，就必須有創新思維和多條腿走路，多元並舉的措施，才可立竿見影。謹提5項建議拋磚引玉。

其一，房協被終止研究開發郊野公園邊陲土地是錯誤。政府應改弦易轍，重新開展。停止是項研究只能是迎合地產霸權囤積居奇、牟取更大利潤而已。前行政長官卸任前的是項開拓土地行政指示，沒有理由無緣無故胎死腹中。立法會必須予以跟進，要求發展局局長公開交代。

其二，本港沿着深圳河南岸的邊界屬於香港禁區內的土地，應予全面開放使用。取消禁區，釋放深圳河南岸由東至西極具豐富發展潛力的大片土地，既即紓緩房屋土地供應的同時，又充分利用一河兩地的密切交往優勢，以深圳特區為師，繁榮香港創造更多更大的創業和就業機會。有關擬建的沙嶺「超級殯葬城」應另覓合適土地搬遷，使新界北土地在改革開放的新思維下大解放。其三，大嶼山以東沿海土地應依傍機場鐵路和快速公路全面開拓，不只局限於小濠灣的鐵路站上蓋物業發展計劃，從而在短時間內可提供大量熟地建屋。

其四，重新研究興建荃屯鐵路，並同時開發沿線土地。由荃灣往屯門沿路多為石山，林木非茂密，可覓適當興建房屋的石山石地發展房屋用途，配合荃屯鐵路發展計劃。其五，早已完成復修的垃圾堆填區應當充分利用，勿投閒置散。上述5項開拓土地的建議，宜多路並進，熟地便即可以手到拿來，就看有否新思維？