香港特區政府高層人事變動，坊間有評為文官與武官之爭，實屬牽強附會，以偏概全。今次人事變動，最大打擊是過往長期壟斷政府高層職位的政務官系統。以新任的政務司司長與保安局局長來看，後者涉及保安，紀律部隊出身的在經驗上有優勢。

政務司司長統籌政府大多數部門，以往取政務官以外，還有商界人士。用政務官的好處是他們在政府內已差不多成統治階層，主管大部分的部門，相互聯繫支援，勢力強大，也便於統籌協調各部門。

缺點是他們缺乏基層工作經驗，主要是辦公室政治、文書工作，也沒有各自的專業知識、技能，和由此產生的社會與行業人脈。政務官多從大學初畢業開始培訓，是「天之驕子」，卻脫離民間。他們既不是技術官僚，入職時大學畢業取得的優越成績，與工作關連不大，純粹是管理幹部，也缺政治磨練、政治智慧。

本屬19世紀的殖民地體制，由於回歸時沒有檢討殖民地體制，沒有去殖民地化，也因中央給予香港高度自治。走了英國人，政務官便成特區政府的主要統治者，政治與體制上都變成尾大不掉。回歸後的種種施政失誤，以及旺角暴動和前年的顏色革命式的暴動，都在在顯示出他們的經驗、教育、能力不足以應付香港高度自治的發展。

相對而言，警隊出身者均可憑功績，在系統之內逐級而上。警隊的性質更觸及社會各個角落，各個階層，各個範疇，閱歷極廣，面對的挑戰也多。尤其是在動亂中，警隊表現是政府和社會的中流砥柱。

香港在國安法之後，保安方面，一是要除惡務盡；二是要防範外來的各種攻擊。政務司司長換人的深意在此，也反證中央對政務官系統失去過往的信心。

人事變動的討論，便不應集中於出身不同，製造香港文官與武官之爭的虛假謬論。變動的重點應是香港面對甚麼挑戰，怎樣的人才可較有效地應對挑戰。

當然，警隊出身對付動亂有一定的優勢和可信任度，但香港面對的挑戰，政治動亂還是容易對付，金融經濟要趨吉避凶，又要使香港經濟脫困，重新起步，並不容易。而民心的第二次回歸更是艱巨工程。

解決了政務司司長之位，鞏固了保安工作之後，特區政府還要在制度、政策、人事作大的變革。明年特首選舉重要，但變革是等不了下一屆的政府班子。它要安頓下來需要一年半載。當前便要加快努力修補以往的失誤，認真備戰，應對美國策動對華的「新冷戰」。