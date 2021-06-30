一場反修例暴亂，讓北京對香港的公務員隊伍和體制非常失望。這支隊伍的表現，不但不能平亂，不能維護香港社會穩定、人民正常生活，不能維護國家安全，而且還有人「內助」暴亂，不少公務員公然跳出來，聲援和參與暴亂。

他們舉行大型集會，要求政府接受暴徒的「五大訴求」——其中有要求「解散警隊」，公然「食飯砸碗又砸鍋」，且在公務員內部製造撕裂，張旗造反。那時，特首林鄭不能不哀嘆，面對暴亂，手中只有3萬警察，這等於說那15萬公務員不是袖手旁觀看熱鬧，就是盡其崗位所能暗助黑暴。更荒唐的是，時任政務司司長的張建宗還代表警隊因為「平暴」向黑暴分子鞠躬道歉，惹得前線警察向張司長強烈抗議。

這不奇怪，這是政府「跪低綏靖路線」的必然結果。當時的警察一直在苦鬥！忍辱負重地苦鬥！孤立無援地苦鬥！無法顧及家人親友遭到黑暴「起底」、恐嚇地苦鬥！鄧炳強出任警務處處長後，中央決心以「國安法利劍」斬妖除魔、平息暴亂後，警隊才在苦鬥中迎來了大反擊的曙光，整個事件要論功行賞，只有警隊和保安當局。

他們的國家意識、政治忠誠、政治擔當極為突出，現在大家都已看到，香港3位警察出身的「武將」李家超、鄧炳強、蕭澤頤因表現忠勇被大力提拔。大家還應知道，他們之所以表現忠勇、有政治擔當，是因他們很懂得遵守政治規矩、政治紀律、不折不扣、全力以赴執行國家任務，這些年中央提拔官員對此尤為重視。因上面知道，政治紀律意識不強的人對效忠國家、勇於做事、不計個人利益得失往往會打折扣，非大用之材。香港警隊是紀律部隊，在此受訓和工作的人，自然最懂遵守政治紀律和規矩是怎麼回事，而其他公務員是從來不知此為何物，因而要把他們「歸置」和培訓成對國家忠勇、有政治擔當之人是要另費一番工夫。不過，朝廷從現在起就要為他們豎起標竿，以改變官場的政治面貌和用人提拔的標準。