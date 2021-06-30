加拿大在聯合國人權理事會充當反華爛頭蟀，要求調查新疆人權狀況，號稱有40國聯署聲明，自以為人多勢眾，結果還是被中國輕易KO，支持中國的國家超過90個，比對方多了一倍有餘。

可見公道自在人心，這個世界再也不是由西方說了算，加拿大印第安人寄宿學校接連掘出累累白骨，正是種族滅絕的有力證據，他們還好意思指摘別人？還有，美國日前再度空襲伊拉克和敍利亞邊境地區，又炸死多人包括兒童，難道不是侵犯人權？西方陣營對美國濫殺無辜視而不見，偏偏糾纏於所謂新疆人權狀況，不斷編造謊言抹黑中國，只能證明他們心理陰暗，居心險惡。

最諷刺的是，烏克蘭宣布退出支持加拿大的聯署聲明，有西方政客竟老羞成怒，指摘中國以疫苗政治向烏克蘭施壓。這分明又是以小人之心度君子之腹，別說中國不可能如此小器，即使是真的，西方國家也應該反問自己，為何他們不向烏克蘭提供疫苗？為何烏克蘭只能向中國求助？

自從2014年爆發顏色革命後，烏克蘭便向西方全面靠攏，充當反俄先鋒，結果甚麼都沒有得到，連加入北約的願望也無法實現，反而得罪強鄰俄羅斯，更丟失克里米亞，可見西方國家口惠實不至，根本靠不住。最近美國為了拉攏俄羅斯抗中，撤銷針對俄德北溪二號管道的制裁，令烏克蘭每年損失數十億美元天然氣過路費，基輔當局至此才徹底明白，自己只是美國一顆棋子，用完即棄。既然西方靠不住，俄羅斯又虎視眈眈，烏克蘭除了投向中國懷抱，已別無選擇。

實際上，烏克蘭的經濟瀕臨崩潰，以致淪為歐洲最窮的國家，西方國家見死不救，只有中國才願意也才有能力拉它一把。起碼中國不會像美國那樣將別國當作「棋子」，更不會趁火打劫。這就是烏克蘭退出支持加拿大聯署聲明的真正原因，與「疫苗政治」沒有半毛錢關係。