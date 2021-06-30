粵港澳幾時可以通關？有傳下月中可以有機會，視乎香港疫情發展如何，雖然日前大埔爆出個案令清零斷纜，但尚未見社區傳播，懷疑男地勤是在機場染疫，源頭極可能是外地來客，而病毒基因排序顯示與來自印尼的個案脗合，當局一拖再拖，印尼禁飛令卒之實行。遲到總好過冇到，要做的始終都要做，香港政府似乎被鬧得多，開了竅，跟着自動自覺宣布將英國歸類為極度高風險地區，基於當地疫情嚴峻，為防新型變種病毒傳播，7月1日起將實施地區性航班「熔斷機制」，禁止從英國起飛的航班來港。

港府這次行動有根有據，英國疫情反彈，6月28日新增確診約2.3萬宗，創5個月新高，但英國人似乎不以為意，自我感覺良好，首相約翰遜表示，將按原定計劃在7月19日全面解除防疫限制。如果換了在香港，疫情這樣不尋常反彈，約翰遜肯定會被鬧得狗血淋頭，抗疫若再有閃失，官員烏紗恐怕也不保。

英國近八成半成年人已經接種一劑疫苗或以上，接種兩劑多過六成，依然弄到這個田地，顯見疫苗只是抗疫一部分，並非萬能，不能神化，踏實地做好把關工作才是上策。

英國顯然所託非人，疫情未退，衞生大臣夏國賢還挖空心思去搞女人，身為有婦之夫，被傳媒揭發在辦公室內與已婚的女助手擁吻，亦違自己有份訂下社交距離規定，盡顯典型英國偽君子偽善雙標本色。他雖然向公眾道歉，約翰遜力撐，但群情洶湧，最後都要辭職下台。約翰遜找來前財政大臣賈偉德接任衞生大臣，接替辭職的夏國賢。其實賈偉德之前與約翰遜鬧不和，才辭任財政大臣的職務。英首相竟然要找棄將擔重任，可見身邊沒有人用。英國雖然沒落，好歹也算歐洲大國，抗疫照樣一塌糊塗，烏煙瘴氣，其他較落後地區更加不敢想像。香港抗疫外防時刻都不能放鬆。