西方政治滿口仁義道德，未識破之前，政客貌似充滿善意，講起普世價值時頭頭是道，彷彿現在走的路就是真理。每當中西方利益衝突，他們的立場就會排在第一位，然後收Order辦事，按劇本表演，嘴臉歪曲，吃相十分難看。正如筆者昨天的文章也提到，實際上天下烏鴉一樣黑，西方的是最大最黑。

最近英國倫敦市長簡世德上任後接受質詢，自市長2016年上任後，對比2015年警方的統計數字，無論是搶劫、持槍持刀行劫、強姦、交通犯罪等犯罪數字都顯著大幅增加。有人問市長，倫敦在他上任後是否更安全？他竟厚顏無恥地說I DO，即倫敦普遍比以往更安全！剛辭任英國衞生大臣的夏國賢早前被揭發與女下屬搞婚外情，他第一時間諉過於人，指控偷情影片是中國製造的閉路電視攝錄，須提防敵對特工的間諜工具，企圖以中國威脅論來掩蓋醜聞。

當一個文明由盛轉衰，領導層不分好歹，將好說成壞，這個社會的價值觀很快便會崩塌。如果不是教育出問題，那就是政府和家庭出問題。中國的家庭傳統觀念就是由父母組成和主導。父母親的言行既是孩子的榜樣，也是教誨，父母其身不正就會影響子女的成長和價值觀。但當「同運」入侵，家庭組成的觀念就會發生變化，外人搞不清誰是父親誰是母親。試問這個家庭怎會有將來？在個人自由民主與社會公序良俗之間，如果政府拿捏不准，選擇錯誤就會釀成極深遠的社會問題！

虛偽的西方政客將同運塑造成「多元、平權、包容」，實際是顏色革命，現正殺入香港，滲透在公務員體系之內。同運是具爭議的問題，西方放任同運，結果身陷其中，傳統的基督價值觀正受到猛烈的衝擊。

《中國國安法》第23條說明我們國家繼承和弘揚中華民族優秀傳統文化……防範和抵制不良文化的影響，掌握意識形態領域主導權。同運違反我國傳統文化價值，而且大多數國家並不承認同性婚姻。如港府支持協辦下年的同運會，結果將害人害己！中西思想和價值觀不盡相同，各有優點。中國傳統價值強調家庭本位和家國情懷，西方則強調個人自由主義和私人權利。中方重社會秩序和傳統文化，在公眾利益與個人權利衝突時，會傾向大局為重。疫情發生至今，因文化差異，造成兩者相反的疫情防控結果。

西方虛偽的嘴臉是難看，因他們不承認自己的缺點，習慣諉過於人。同性運動包裝成平權是西方政客的任務，但他們連社會問題也弄不清搞不妥，繼續在錯誤的思想上徘徊，正就是今天西方由盛轉衰的主要原因！