臨近7‧1，香港並不如表面看的平靜。君不見，被國安法一鋪打殘的淫媒毒果，漢奸黎及一眾心腹高層雖已落網，警方又接連拘捕兩名毒果報社論主筆，反中亂港集團看似巢覆翼折，再也惡不出樣，但實際上仍然死心不息，蠢蠢欲動。警方昨日搗破一宗藏有爆炸品案件，拘捕兩名涉案男子，顯然是有圖謀在7‧1當日犯案。

這還不止，淫媒餘孽不斷製造輿論，放假消息，企圖為暴亂再起營造氣氛和環境。包括力指引用國安法拘捕主筆是「文字獄」；凍結《蘋果日報》等3間公司1,880萬元資產致員工無糧出；誇大毒果報員工不屈服、不畏強權；誣指若要解凍資產就必須交出公司員工名單等「敏感資料」予保安局等。

這些「指控」都是別有用心、不堪推敲，無非為博取市民同情或激憤，乘機再生事端。正如消息人士透過本報逐點反駁，兩名主筆寫的中英文署名文章皆涉及要求別國制裁中港政府，事涉危害國家安全，與文字獄無關；而且只要細心想一想，淫媒明明號稱有5億多元資金，足夠營運至少18個月，現在不過凍結千多萬元就無糧出，證明5億多元根本不存在，淫媒講大話呃員工繼續賣命而已；至於擔心惹禍上身而跳船的員工佔總數過半，說明大難臨頭各自飛，何來不畏強權、不屈不撓？以員工名單換保安局解凍資產更屬無稽之談，保安局要獲得員工名單何其容易，使乜要提出交換條件？

由此可見，反中亂港集團已成強弩之末，惟有故技重施，利用「假新聞」妖言惑眾，繼續向愚民洗腦，妄想暴亂再起，絕地翻身。社民連等三個組織又向警方申請7‧1遊行，儘管被拒，但樹欲靜而風不止，何況香港愚民太多，他們甘於被淫媒毒果牽着鼻子走，為漢奸集團「送頭」還自以為英雄，加上剛破獲的爆炸品案，再次證明有這些蠢人在，7‧1仍難言太平。