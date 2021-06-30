京港政府對付《蘋果日報》是既要抓大，也要捉小，該報中人到今天才知道害怕，有的嘗試出逃，未免太晚。

本欄在過去幾年，最少分4個階段向壹傳媒發出警告。可惜，這幫人頭腦糊塗，警覺性低，頭兩次示警，皆置之不理，到第3次，老闆黎智英如能幡然覺悟，趕快收手甚至出逃，或許還來得及，但他對眼前險境渾然不覺，到真想走時已然太遲。

至於黎智英手下員工，即使待至第4次，也是我最後一次按警號燈時，他們才知機，馬上辭職，恐怕尚能全身而退。但壹眾人等昏昧者多，見險而不知止，卒之落得今日田地，實在與人無尤。

我發出的第一輪警告是在5年前，說天下間有3個蠢人組別，正在走入窮巷而不自知，其中一個組別，正是指黎智英以及壹傳媒。第二輪警告我更把話挑明，在2019年2月27日發表文章題為「看着他們走入絕路」，文中所講的他們，就包括壹傳媒。

姓黎的對上述兩輪警告視作等閒，仍不打緊。本欄在2020年4月19日，再發出第三輪示警，說京港政府將會視亂港者如同新冠病毒，勢必全面撲滅。話雖如此，黎智英若然識趣，主動在該月將壹傳媒結束，相信阿爺或可網開一面。及至同年6月，《港區國安法》正式訂立，黎智英到此時即使想回頭，恐怕已經再沒機會。

筆者最後一輪的警告是在2021年5月15日發出，告訴《蘋果日報》各人，他們就像武俠小說之中，給林平之盯上的青城派，處境危如累卵。

教主余滄海固然走不掉，但若然你只是教眾弟子，能夠馬上破教出門，眼前未必沒有生路。可惜，壹傳媒旗下多是反應遲鈍之人，面對四輪警告皆視若無睹，待至本月，人家劍已出鞘，你才急急趕往機場逃走，要想成功，豈不是癡人說夢！