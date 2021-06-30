毒果報執笠，然而有關佢嘅傳聞依然此起彼落，唯一可以肯定嘅，壹淫媒係如假包換嘅顛覆集團、係香港顏色革命大本營。自《港區國安法》生效至今，已經有10名與壹淫媒有關嘅人士涉違這項法例，可見壹淫媒的確盛產反中亂港分子。

坊間傳聞不絕，本報就4項謠言逐一擊破，即「文字獄」已來臨；保安局凍結毒果報3間公司資產致該公司不能向員工發薪；甚至有報道誇大毒果員工不屈服、不畏強權；以及保安局要求壹淫媒提交僱員資料，以換取解凍資產。最可笑的是指保安局就壹淫媒集團要求解凍該公司資產嘅申請、提出索取包括公司員工名單等「敏感資料」。事實係警方於本月17日搜查壹淫媒大樓時，一早已獲得其公司嘅員工名單；而且根據國安法第43條亦賦予律政司司長或警務人員權力，為協助偵查危害國家安全罪行，可向法庭申請批准要求有關人士回答問題或提供資料，毋須以「索取公司員工名單」作為解凍條件。壹淫媒彈盡糧絕，毒果報之所以腦膜炎——缺水，主因是佢已無法從其他銀行管道取得資金或借貸；公司妖股停牌，股票即時call loan不作抵押，銀行亦會追收有關貸款。銀行為避免觸犯國安大法，梗係自動停止一切跟毒果報帳戶有關往來。若然動用其他渠道出糧，豈不自露幕後金主是誰？

至於誇大毒果員工不畏強權、追求理想自由，更不值一哂！事實係在漢奸黎被捕後，毒果內部已掀起離職潮，有員工因擔心或需負上法律後果，紛紛跳船，幾個涉觸犯國安大法嘅董事，同一眾小黃人「叫人衝自己鬆」嘅嘴臉如出一轍！「士窮見節義，世亂識忠臣」，小人在治世或與賢人無異，因為未經考驗，要臨利害，遇巨變，才見操守如何。歲寒，然後知松柏之後凋也；毒果萎頓，但知大禍臨頭各自縮，堅哥都變萎契弟！