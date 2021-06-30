新加坡脫離英國獨立後，社會穩定、民心思安、經濟穩步發展。除了是李光耀執政堅決去殖化的鐵腕外，很重要的經驗是解決人民安居樂業的生活根本。數年前筆者去新加坡旅行，每到一處都與當地人搭訕交流，問他們為甚麼覺得李光耀好，眾口一詞都這樣回應：「有屋住、有嘢做、點會搞事？」

新加坡人民行動黨執政後，痛下決心進行有益於普羅大眾的社會改革，推行中央公積金制度，一舉三得，同時解決了人民的自置自住物業、醫療、退休福利等。倘收入未能自置私人物業者，可租住組屋，即類似香港的廉租屋，政府再輔以嚴格的公民教育和社會管理，法治嚴肅，保留笞刑。社會治安良好，生活穩定，新加坡國民都有一種身為新加坡人為榮的自豪意識，只要和當地人稍為交談接觸，便有此感覺，更看不到新加坡人有留戀昔日英國殖民統治的意識，又或出現大批人想移民的現象。

星港相比，最大的基本民生差異是房屋。「居有其屋」令新加坡人對國家有很強的歸屬感，而香港民眾辛勞幾世，還要繼續為地產霸權打工，完全看不到黑洞盡頭，試問香港社會又怎能不躁動不安呢？首任行政長官是看到香港問題的癥結，所以提出「八萬五」房屋計劃，可惜因金融風暴突然襲擊，大計告吹。曾蔭權上場後，繼續被地產霸權主導了香港多年的房屋和土地供應。之後的特首也有心效法新加坡的經驗，只可惜被地產霸權在背後支撐的反中亂港勢力猖狂狙擊，令施政寸步難行，改善房屋供應又屢屢受制於土地供應不足。

本屆政府由於被反中亂港勢力利用反對《逃犯條例》的修例，演變為反送中運動，進一步升級為反政府暴亂的港版顏色革命，及後又遇上疫情的雙重打擊，令改善房屋和土地供應好事多磨，成效不彰。看來，要徹底解決「居有其屋」的問題，只能指望下任政府。