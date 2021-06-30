近日，中國航天事業獲得重大成就，先有探測車成功登陸火星，再有中國太空人進駐自主研發的軌道太空站。然而，美國太空總署的代表卻在國會發言表示，應持續禁止中國參與國際太空站項目，防止相關高水平的科技流入中國，以確保美國在太空技術保持稱霸的優勢。事實上，科學應以開放包容作為基礎，狹隘的保護主義最終都不會帶來正面結果。

國際太空站，顧名思義是由多個國家共同參與建成的太空站，是冷戰後美俄航天強國合作的項目，具有劃時代人類共同體的精神。自1998年起，國際太空站除美國和俄羅斯外，歐洲太空總署、加拿大及日本等多個國家級的航天組織亦有份參與組建，形成在太空中獨有的「聯合國文化」，為人類的科技發展共同合作。

直至2009年，中國航天局申請參與相關的國際項目，表明願意在各個可行的領域中與美國相向而行，但卻遭到美國當局強烈反對而胎死腹中。於2011年，美國共和黨眾議員沃爾夫更提出所謂的《沃爾夫條款》，明令禁止美國太空總署等科學組織，與中國政府進行高端技術交流。自此以後，美國當局對中國科學家採取不符比例的審查，當中包括禁止出席公開的科學研討會及拒發簽證等措施。

事實上，美國對中國的科技限制不是10年前才開始，而是超過半世紀漫長的歲月。想想當年，我國「兩彈一星元勳」錢學森先生，在新中國成立後希望回國建設，卻遭到美國移民局無理關押，需要通過外交談判才能返回國內。然而，美國種種手段亦無法阻礙中國對自身國防工業的追求，終在錢回國後20年間成就自主研發的火箭系統，為日後的航天事業打下堅實的基礎。

我們需要銘記，中國人民存有堅毅不屈的鬥志，即使在歷史上面對外國的限制，最終都能達成「自己動手豐衣足食」的目標。除航天科技，中國受境外限制的技術亦相當多元化。近年在國內討論較多的，應是船用螺旋槳的鍛煉技術。中國過往的葉槳採用傳統的四葉模式，配置在潛水艇上會造成極大的噪音，使水面下的隱藏性相當之低。

加之，國外一般禁止將新式船槳出口至中國，同時亦對相關機床實施嚴格管制，迫使中國走上自主研發的道路。於近10年間，我國成功研發「超級機床」的重型工業設備，實現獨立設計及生產的技術優勢，亦同時研發「無軸泵噴推進技術」，使發動機能夠接近完全靜音運行。相關技術目前為列全球頂尖水平，是紮紮實實「彎道超車」的典型例子。

如果再略為細數，還可說的例子有基礎建設、5G應用、人工智能等各種領域。的確，國防工業也好，民用技術也好，中國群眾畢竟擁有勤奮耐勞的特性，並有堅定正面的發展價值，相信每項技術難關均有攻破的一天。不管某些國家如何敵視，中國科技發展的態勢也會「青山擋不住」。倒不如，個別的他們應將心態調整，做好自己並與外界合作，共同締造共贏的科學環境。