神州觀察：晶片封鎖逼自強　理性看待量產說

曾因創作澳洲軍人殺害阿富汗平民等政治漫畫而出位的內地青年畫家「烏合麒麟」，近日在微博轉發官媒一篇關於國產晶片的科學報道，並對文中關於「國產14nm晶片明年底可以實現量產」的所謂專家說法大表推崇，聲言「封鎖着封鎖着我們甚麼都有了」。誰知此言一出，便招致大量網民冷嘲熱諷，批評其不懂科學，形同盲目吹捧，甚至屬於造謠，進而引發假道歉、曲線反擊之議，一時間鬧得沸沸揚揚。

值得一提的是，事件中不管「烏合麒麟」是否屬真心道歉，其轉發的相關報道被發現已將「國產晶片量產說」的內容修改刪除，不知是否因涉事官媒自己也覺得此說有些「不靠譜」。毋庸置疑，中國的科技產業近年因受美國政府的卡喉式制裁，生存發展變得異常困難，從官方到民間都感覺很憋屈，也想奮發圖強，通過自主創新擺脫封鎖，為自己爭口氣，故而一旦出現類似的「利好消息」，感到歡欣鼓舞也屬人之常情，但能否真正實現又是另一回事。

毛澤東當年在《別了，司徒雷登》一文中說道：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了」，「烏合麒麟」在本次事件中亦學着毛的語氣，對西方的科技封鎖發出了「封鎖着封鎖着我們甚麼都有了」的感慨，縱然精神可嘉，但是否代表所有東西都能「封鎖」出來，只怕不好說，尤其是國產14nm晶片明年底就能全面量產的說法，究竟能拿出多少令人信服的支撐？所以各界對這個問題必須要有理性而清楚的認識，不必盲目推崇或盲目反對。

近日有內地科技媒體亦「報喜」稱，華為或將在湖北武漢開設旗下首間晶圓廠，以盡快實現半導體自給自足，誰知引起熱議沒兩日，相關報道已不復見；中國另一晶片巨頭中芯國際此前曾以14nm工藝為華為代工手機晶片，惟自身亦被美國切斷供應鏈，也就無法再幫對方，只因中芯所用設備絕大部分都來自海外，國產設備恐只佔比一成左右，甚至有說在美國制裁下，連一個零部件都難得到。這恐怕也是整體中國晶片面臨的情況，早前有外媒報道稱，中國晶片自給率很難達到2025的七成預訂目標，因為這種事並非投錢進去就行。

網絡上為國產晶片能否即將量產一事吵得面紅耳熱，對陣雙方都有某些不理性的地方，包括反對方是否有人只識一味唱衰國產晶片，完全看死，反得很盲目？總之像科技自主創新這種事關國運的大事，不應只停留在彼此嘴炮上，而是要以理性務實及刻苦鑽研精神去解決危機。同樣地，當局在扶持國產晶片發展過程中也需要保持足夠理性，不能盲目冒進，近年已因此出現不少爛尾項目，急功近利心態斷不可取。