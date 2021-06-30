產評：全球投資無芳草　另類預警首保本

全球疫情至今已近年半，雖然多地已啟動接種疫苗，惟病毒變種防不勝防。面對冗長的疫情煎熬，不少傳統行業的商戶已被迫離場，而新興行業的增長步速亦開始放慢，皆因行業監管趨緊、且消費者態度審慎，商家不再奢望復甦。展望下半年，美國貨幣政策醞釀大逆轉，加上中國經濟增長放緩，資產價格勢必大幅波動，財富效應可瞬間大蒸發，恰巧遇着神童另類響警，既然刻下投資市場無芳草，策略還是要知足常樂，首重保本和抗通脹，穩穩陣陣買官債保本兼收2、3厘息！

要展望全球經濟，離不開對美國、中國、歐洲及新興市場的前瞻剖析。美國無限量寬，如今落得覆水難收。雖然愈來愈多聯儲局官員認同有需要討論收水及加息時間表，但官方始終將通脹定性為暫時，皆因其心知一收水，美股必冧，財富效應消失，則年內花費逾萬億美元的刺激經濟措施效用將會被大程度抵銷，一切變得徒然。

更令人擔心的是，聯儲局救市措施幾乎已到極限，嚴重透支美元信用，再繼續大放水，刺激作用不但會遞減，更有將美元推向崩潰之虞，最終如何收科，真的天曉得！故以「危如累卵」來形容美國經濟和金融市場現況，誠非虛言。

再看中國，最新的褐皮書報告顯示，企業收入和利潤增長放緩，零售商次季遭大削貸款，若信貸保持緊縮，消費支出將難以恢復，則經濟增長放緩或提速。事實上，下半年中國經濟的低基數效應消失，再加上其他地區經濟逐步重啟，對訂單起分流作用；且內地正致力打擊大宗商品、虛擬貨幣和房地產等炒風，居民少了搵快錢的渠道，財富效應退減，消費變得審慎，內需放緩壓力漸大。這都在說明過去一年作為全球經濟火車頭的中國，自身亦攔阻重重，難再獨撐大局。

至於歐洲，雖然近期經濟數據有起色，惟美國聯儲局若轉鷹，歐洲央行意欲繼續施行寬鬆幣策，以讓經濟復甦的如意算盤將受考驗，尤其對於這個經濟結構與增長步伐如「老人」的經濟體，寬鬆幣策退場過急分分鐘適得其反，加上德國9月及法國明年皆有選舉，潛在的不穩定因素將令形勢更複雜難測。令人惆悵的是，最近英國變種病毒爆發，或再次威脅歐洲經濟。

至於新興市場，次季疫情反覆打擊經濟復甦盤算，先後有國際評級機構為此下調亞洲區相關預測。須注意，未來兩季美國通脹好大機會急升，在預示聯儲局幣策趨緊下，美元偏強，一旦提前加息必打擊亞幣表現，甚而引發資金大規模流出新興市場，意味區內經濟復甦不容樂觀。

是故，相比起上半年，接下來的下半年環球投資展望更加崎嶇。事有湊巧，過去多次準確預言世界疫情的印度神童最新預計，由9月11日起，全球又會急轉直下，並影響經濟和股市，最少衰到11月。誠然，漫長的瘟疫，確實正不斷消耗全球經濟價值，加上通脹警號已響，滯脹甚至大蕭條恐無法避免。投資者宜提高危機意識，老友記認購iBond與銀色債券，保本兼穩收2、3厘息，不失為安分之舉。反正這場風暴最終都要來，超級資產泡沫破滅之時已在倒數，無論是經濟體、企業抑或個人，及早設法築起保護牆、保留實力，始有望等到世界經濟真正重光的一刻！