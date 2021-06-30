世界視線：保障人權是藉口　販賣軍火是正題

以美國為首的西方國家經常以別國「侵犯人權」為由，動輒制裁其他國家的高級官員，但原來只要談到金錢利益，便立即換成另一副面孔。有報道指出，英國政府一邊廂制裁沙特、埃及和利比亞等國家，另一邊廂卻對相關國家大賣軍火，再次凸顯西方世界的雙標和偽善。

英國非政府組織「反軍火貿易運動」的最新報告顯示，在2011至2020年間，英國向包括上述國家在內的「侵犯人權」國家，出口超過200億美元的武器裝備。根據英國外交部去年發布人權優先國家名單，30個被指控侵犯人權的國家中，21個從英國獲得武器和軍備；而在73個受英國國際貿易部限制的國家中，亦有58個獲得英式裝備。

西方國家經常打着「捍衞民主人權」的旗號，特別是對中國發動的圍堵和打壓，更是披着「意識形態之爭」的外衣，然而事實擺在眼前，所謂「敵人」其實有主次之分，只要有利用價值，以及宣稱用來打擊更等而下之的「邪惡國家」，哪怕人權紀錄再惡劣，美、英等國也樂於提供武器，更何況軍火商的胃口，也需要更多衝突來餵飽。

沙特阿拉伯是最典型的例子。該國在也門採取軍事行動，造成大量人命傷亡，但由於打擊對象是獲伊朗支持的什葉派叛軍「青年運動」，正好符合美、英的戰略需要。有英國媒體引述政府稱，沙特用於轟炸的作戰飛機中，逾一半由英國提供，另一方面，沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼被指下令殺害異議記者卡舒吉，受到美、英等西方國家強烈譴責，但美國前總統特朗普仍然無視國內外壓力，堅持向沙特售賣軍火。

英、美等國必須回答的是︰向人權紀錄欠佳的國家提供武器，如何確保它們只用在打擊「人權紀錄更差」的國家，而不是用在鎮壓國內「民主運動」？西方經常指摘中國投資發展中國家，令對方陷入所謂「債務危機」，但只要比較一下中國公司在埃及承建的「新首都中央商務區項目」，落成後可緩解開羅的人口壓力，比起向該國售賣軍火，哪個更能改善當地民眾生活，自不待言。