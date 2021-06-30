正論：樹欲靜而風不息　嚴布防禁黑暴起

明天便是7‧1，也是回歸24年兼中共建黨百年的大日子。經歷了反修例黑暴、《港區國安法》出台、港府人事大變動，香港終於看到由亂入治的曙光。然而樹欲靜而風不息，隨着黎智英及其爪牙紛紛落網，壹傳媒及《蘋果日報》草草收檔，反中亂港集團忿忿不平可想而知，值7‧1之際煽暴「贈興」絕對不足為奇。警方昨日搗破一宗藏有爆炸品案，已見黑暴蠢蠢欲動的端倪，明天絕對不容有失。

無可否認，國安法生效一周年，治安明顯改善，例如縱火案數字勁跌八成，刑毀案大降四成，整體罪案數字亦下跌4%，足證國安法具阻嚇性，亦堵塞了過去法律上的漏洞，但如果以為特區從此海晏河清，顯然過於樂觀。君不見，警方收到線報，有人在網上發文聲稱要「血洗」某些地方及殺死名人，昨日採取行動，在藍田及大埔多個單位檢獲7包共1.5公斤硝酸鉀及硫磺，相信是製作炸藥的原料；另起出500多發含火藥的石屎釘槍彈、部分槍械部件、5支仿製手槍等，兩名男子被捕。警方不排除有人想在喜慶日子傷害無辜市民，反映黑暴死心不息，不以激進暴力手段破壞社會安寧不罷休。

另一方面，正處於輿論風口浪尖的民陣雖已退下火線，表明不舉辦今年7‧1遊行，但一雞死、一雞鳴，社民連等3個政治組織繼續唯恐天下不亂，即使遊行申請已被警方反對，仍要在多區擺街站，聲稱擺街站合法，要求警方不要「如臨大敵」。其實誰都知道他們醉翁之意不在酒，擺街站只是幌子，散播仇恨中港政府及警方的言論、企圖聚眾生事才是主題，加上淫媒毒果被國安法一鋪打殘，俱令其支持者及黑暴餘孽滿腔不滿，只要有人帶頭煽暴，後果實在難料。

尤其是毒果報收檔後，即有人放出不實言論甚至假新聞抹黑警方執法。包括力指引用國安法拘捕主筆是「文字獄」；凍結蘋果日報等3間公司1,880萬元資產致員工無糧出；誇大毒果報員工「不畏強權」；誣指若要解凍資產就必須交出公司員工名單等「敏感資料」予保安局等。

當然，這些「謊言」根本不值一哂，想一想也知漏洞百出。單是保安局要求毒果報交出員工名單換取資金解凍就是無稽之談，要掌握員工名單有何難，何需與毒果報討價還價？這顯然是欲營造反對派口中的「白色恐怖」氣氛，搞到人人自危，好向市民散播國安法乃洪水猛獸的意識罷了。又如將拘捕主筆說成是文字獄，卻隻字不提其文章全部涉及要求外國制裁中港政府，危害國家安全，擺明就是轉移焦點，顛倒是非。結果，兩名主筆俱已獲准保釋，何來文字獄之有？

由此可見，國安法雖將反中亂港集團箝制得動彈不得，但這些人心有不甘，妄圖重複黑暴伎倆，藉謊言挑動民意，讓暴亂再起。明天7‧1除了是回歸紀念日，更是中共建黨百年慶，極具代表性，要是反中亂港餘孽在這個特別日子成功製造混亂，便能起「剃中港政府眼眉」之效。一直是抗暴中流砥柱的警隊在此際更形重要，特別是明日乃三位警察出身的官員履新後首個7‧1，對政務司司長李家超、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤都是一大考驗，絕對不容有失。

消息指，警方將部署逾萬警力從早到晚以高姿態巡邏，更會派出反恐特勤隊嚴陣以待。而當日警方5個總區應變大隊候命，會在多區布防，亦會留意街站有否違反禁聚令及國安法等。翻查資料，警方在6‧4及6‧12當日均有在3條過海隧道設置路障截查車輛，相信7‧1亦會有同類安排。黑暴將香港搞得傷筋動骨，正常市民深惡痛絕，警方布防從嚴絕對是有的放矢，也是對香港對國家負責任的表現。

說到底，開弓沒有回頭箭。國安利劍既已出鞘，剿奸自必徹底，連漢奸黎也只能在獄中洗廁所，其餘孽黨羽若仍堅持煽暴，必逃不過法律清算。站在止暴制亂最前線的香港警隊，正是整個公務員隊伍中最盡忠職守、最勇毅可靠的一員，在這支紀律部隊守護下，牛鬼蛇神若堅持一條黑路走到底，自取滅亡乃是必然結果。