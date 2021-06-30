功夫茶：一呼一吸都有害　空談藍圖真不該

香港空氣污染問題一直被忽視，喺路邊企一分鐘，汽車廢氣攻鼻，戴外科口罩都頂唔順，要戴豬嘴隨時畀人當你係暴徒啊，該煨！空污嚴重時候望山不見山，太平山望落去見唔到漁燈在彼岸，連尖沙咀都若隱若現，眼前一片迷霧，好似妖氣沖天，令人諗起香港滿布牛鬼蛇神，國際金融中心變妖獸都市，烏煙瘴氣。

嗱嗱，空氣污染多籮籮，無喇喇會着火，前排昂船洲貨船大火化學煙吹襲半個香港，部門欠協調，應變乏機制，市民硬食毒煙梗係躁爆，點知過多幾日，咁快又一單，尋日朝早青衣近油庫一間鐵廠廢鐵着火焚燒，火勢猛烈，要由青衣路拖幾百米喉到現場幫手灌救，幾個鐘都未熄，煙霧瀰漫，青衣市區市民都聞到燒膠臭味。環保署話荃灣區空氣監測站嘅數據顯示懸浮粒子上升咗，荃青葵可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，叫市民閂門窗同埋保持鎮定。喂喂，大哥，夏日炎炎，門窗緊閉係咪想焗死人，開冷氣機就等於抽毒氣入屋，點避都係死，點樣保持鎮定啊！

膠官講膠話，睬佢都硬膠，歌仔都有唱，一呼一吸都有害，香港空氣搞到咁嘅田地真不該。政府唔知攞景定贈興，尋日公布《香港清新空氣藍圖2035》，制訂長遠改善空氣質素嘅目標喎。《藍圖》會採取六大主要行動，包括綠色運輸、宜居環境、潔淨能源、全面減排、科學管理、區域協同等。《藍圖》仲訂立目標，話本港需要喺2035年前，成為空氣質素媲美國際大城市的宜居城市，最終目標為空氣質素全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》。

等到2035年？依家一日臭氣毒煙都要嗌救命，仲要講等14年，講出嚟都笑死人，不如索性話2047啦，空氣質素50年不變，仲政治正確添！呢份《藍圖》一貫官僚作風，講就天下無敵，做就有心無力，唔單止冇訂立清晰減排指標，亦冇開放電網呢啲發電策略，就好似某啲麵包店賣嘅「空氣麵包」，大大件，冇餡喺裏面！

呢份「伯母」藍圖，留番畀環境局局長黃錦星做頭巾啦，包吓個頭唔好冷親個腦，費事佢再亂開期票，總之廢物利用，算做對環保略盡綿力。黃局長愈講愈興奮，仲話下半年會再推出更新版《香港氣候行動藍圖》，屆時會公布新低碳發電策略，再詳細公布各項指標，叫大家「再等一等」。

等，寂寞到夜深，等到花兒也謝了，等你等到我心痛，呢啲都係大家耳熟能詳嘅金曲歌詞，攞嚟反映現況估唔到會咁貼切。計功夫茶話齋，聽啲膠官講肺話盞嘥氣，不如大大聲唱吓K，發洩吓滿肚冤屈氣！