功夫茶：淫媒斷氣賀七一　特區一片喜洋洋

川竭而谷虛，唇竭而齒寒。呢兩句係壹傳媒集團嘅寫照，樹倒猢猻散，整個集團全面熄機，樂得死翹翹！國安重犯漢奸黎窮途末路，應了「人無善志，雖勇必傷」這句古老話！而「壹盤生意」終變「壹條死路」，把古老嘅慧言再變成「叛國禍港，雖勇必亡」！有道是「臥龍無水動應難」，更何況係一隻折翼嘅「泥紙鷹」？

嗱！今日係7‧1回歸24周年，亦係中國共產黨建黨100周年，特區一片喜氣洋洋，留港嘅政務司司長李家超，今日將以署理行政長官身份，率領其他政府高層官員出席升旗禮儀式和慶祝酒會！在此大好日子，壹淫媒來個自我了斷賀7‧1，都幾識做！

呢，繼毒果報上周喺淒風苦雨呼出最後一啖氣身亡後，壹淫媒又宣布，董事會決定由今日起，集團將停止運作！換言之，壹淫媒正式冚家產業連根拔起！唉，多行不義必自斃，漢奸黎「壹盤生意」全部仆直，全係自作孽，不可活！正應了「好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨」！出得嚟行，真係要還！

壹淫媒指出，由於3間公司嘅銀行戶口仍未解凍，其集團仍委派法律顧問跟進蘋果日報、蘋果印刷、AD Internet Limited這3間公司員工之薪金和有關補償，員工可向人力資源部或部門主管查詢有關情況。最狠好笑就係壹淫媒集團仲勉勵員工「雖則前路難行，仍繼續向前」！有道是「人之將死，其言也善」，而壹淫媒仲要畀蕉皮員工跣，依家連出糧都凍過水，之前毒果報有員工被銀行「彈票」，嗰個「記協」又聲大夾冇準，廢噏甚麼我哋冇辦法幫手解凍壹淫媒嘅資金，佢哋人工問題可以點解決？政府負有大責任，希望政府可以幫到手喎。

阿哥，聽唔明，就咪扮純情！自己搭錯賊船，要怪就怪自己有眼無珠！之前一味如打了雞血，亢奮到又話毒果員工不畏強權、追求理想自由，咪笑死人冇命賠吖！正如有論者指出，實情係樹倒猢猻散，牆倒眾人推，喺漢奸黎被捕後，毒果內部已掀起離職潮，有員工因擔心或需負上法律後果，紛紛跳船，幾個涉觸犯國安大法嘅董事，同一眾小黃人「叫人衝，自己鬆」嘅嘴臉如出一轍！

壹淫媒冚家產業喺台灣已賣到就嚟連一條毛都冇剩，依家香港又輸到底底都冇埋，真正應咗「善惡到頭終有報，高飛遠走也難逃」；「一日一毒果，就咁害死我」，出唔到糧，最終相信又係關破欠基金事，即納稅人埋單！入去見番折翼「泥紙鷹」，餘生一齊勤力洗廁所咁先至折墮！咁嘅「歷史見證」，必定百般滋味在心頭！國安重犯自己作孽自己被釘歷史恥辱柱係抵Q死，仲要生前累朋友、死後累街坊咁至不該！