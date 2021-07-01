神州觀察：高考佳績禁宣揚　捨本逐末無意義

內地近年着意整治各地學校、部門宣傳炒作高考狀元、高分考生等做法，說是為扭轉片面追求升學率等不科學的教育評價導向，可減低學生和家長的學習壓力、擇校成本等，惟總是屢禁不止，一些地方仍在公然或變着法子進行宣揚。原因就在於，現行的高考制度仍將分數作為十分重要甚至是唯一的錄取依據，追求高考成績乃各方共同追求，背後更有各種現實利益糾纏，根源問題不解決，一味喊禁不過是捨本逐末、掩耳盜鈴。

山西永濟中學近日被指置省、市政府的高壓要求於不顧，頂風違紀，在高考查分當天就迫不及待地於主流媒體上向全市人民「報喜」稱，該校的文理兩大類應屆一本達線率22.5%，且全市的理科及文科第一名考生皆出自本校，二人的姓名、具體成績都有詳細列出。網上消息指，事後宣傳炒作高考成績的永濟中學校長遭當局處以黨紀及政務警告處分，並取消其5年內評選優秀、模範及職務晉升資格；對監管不力的永濟市教育局作全市通報批評。

毋庸置疑，各地學校競相宣傳高考狀元，比併升學率，炫耀清華、北大錄取名額，都關乎自家的榮譽地位，這些指標更可令他們成功躋身當地「名校」行列，隨之而來的是眾多學生及家長的追捧，地方政府的重視，以及大把的學費收益，教育資源傾斜政策，學校上下的物質獎勵等，這等好事怎能忍住不說？有內媒深挖發現，涉事中學過往亦有同類操作，包括永濟市教育局亦曾為高考成績發過喜報。

而在近日，一些地方還被踢爆上演了不少曲線炒作高考成績戲碼，譬如在查分網上將文科排名前20的學生成績屏蔽，故意讓人查不到，以致「屏蔽生」一詞迅即走紅網絡；有地方則用某考生「高考取得好成績」作為標題進行報道。更有地方實行所謂「反向炒作」，即在下發給各老師的通告中故意寫上不允許宣傳高考狀元在某中學的字眼，或弄巧成拙，或屬此地無銀三百両，堪稱笑料百出，更可見他們的「良苦用心」。

事實上，關於該不該宣傳高考狀元等問題上，民眾之間亦有不同看法，有人覺得，這種事不應成為「說不得」，考取好成績的學生本身又沒錯，每個人都應擁有享受榮耀的權利；況且就算學校等方面不宣傳，學生及家長之間亦會口口相傳，試想哪個學校有人考上清華北大能瞞得住？再者，考生的成績不讓人知道，如何實行監督，萬一有人被冒名頂替上大學怎麼辦？關鍵更在於，禁止公布高考成績、名次，禁宣傳狀元就能實現素質教育？就能讓各地不拚升學率、不在乎成績、不產生焦慮壓力？說到底，癥結還在現行應試教育，唯分數論的單一標準，扯其他的都無意義。