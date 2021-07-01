世界視線：調查進展不順利　美國反華無用功

美國總統拜登早前下達軍令狀，要求情報部門在90天內「加倍努力」調查新冠肺炎疫情源頭，包括病毒是否由中國武漢病毒研究所實驗室洩漏，隨着「死線」愈來愈接近，有美媒報道，情報部門在尋找「新證據」方面的工作進展並不順利，而拜登本人也已「打定輸數」，意識到在「死線」後可能無法得出他想要的「確切答案」。

美國甩鍋中國竹籃打水，並不令人意外。畢竟中國「實驗室洩毒論」已是老掉大牙的陳腔濫調，也是前總統特朗普爭取連任的「利器」之一，可以想像，哪怕美方手上有一丁半點的證據，特氏早已對中國大加撻伐，以洗脫自己抗疫無能導致死傷枕藉的罪過，根本毋須勞煩拜登「調查」。事實上，拜登出動情報部門而非衞生部門進行調查，已足以說明整件事只是針對中國的政治鬥爭，無關真相。

當北京對華府的這一手洞若觀火，加上有世衞專家親赴武漢視察後加以背書，在反駁「實驗室洩毒」謬論上立場堅定：一是針對中國的調查已告一段落，不容繼續炒作；二是美國在指摘別國的同時，亦應「反求諸己」，特別是開放德特里克堡生物實驗室，供第三方獨立專家調查。中國不是伊拉克，美國不可能重演當年捏造伊拉克擁有大殺傷力武器的把戲來對付中國，更何況，今時今日美國「帶頭大哥」的地位並不牢固，小夥伴們絕非鐵板一塊，烏克蘭在聯合國人權理事會上「反水」，退出加拿大要求中國政府調查新疆人權狀況的聯署聲明，便是最佳例子。

根據上述美媒報道，國家安全顧問沙利文要求各情報機構就新冠源頭提供書面評估報告，結果其中一家機構傾向相信病毒從實驗室洩漏，兩家傾向相信自然傳播，其餘的則表示未有足夠證據作判斷，可見拜登施加再多壓力也是枉然。當然，調查報告最終「無料到」也不代表拜登政府會停止抹黑中國，可能以所謂「問題清單」、「建議書」以及要求「額外調查」等方式繼續纏夾不清，這也顯示美國手上反華的牌並不多，即使再爛也要用下去。