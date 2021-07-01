正論：港澳通關多限制　爭取解禁官有責

今日7‧1兼逢中共建黨一百周年，舉國同歡，港府一眾高官亦早早上京參與慶典。不難預料，中央將一如以往向香港送大禮，粵港澳通關幾可肯定在大禮之列。繼工程院院士鍾南山預告中港即將有限度通關後，澳門方面亦傳出消息，指正研究本月中與香港通關的安排，惟限制十分多，不僅必須接種疫苗，部分設施亦對港人下禁足令。

本港昨日新增兩宗輸入個案，而早前確診變種病毒並被列入本地源頭不明個案的男地勤，以及被其傳染的女患者，經病毒基因排序後同列輸入相關個案，意味本地零確診紀錄幸保不失。在疫情大致受控的前提下，市民對粵港澳早日通關的訴求日益高漲，港府亦不敢再掉以輕心，有指林鄭一行高官上京，其中一項議程便是商討通關安排；而以中央一向在回歸紀念日向香港送大禮的慣例觀之，通關可謂指日可待。

澳門方面亦有消息傳出，有意在本月中與香港恢復有限度通關，惟前提是往來人士必須接種新冠疫苗，而在酒店內活動亦有限制，包括禁入泳池及其他水上設施等，嚴禁港人參與「除罩」活動；而根據澳門衛生局初步方案，會將自香港入境澳門獲豁免隔離人士的健康碼，標記為有別於當地現行「紅、黃、綠」以外的指定顏色，並會要求酒店將港人安排在指定樓層集中入住。

誠然，澳門抗疫成績與香港相比簡直一枝獨秀，遙遙領先，人家早就清零，香港則拖了逾年，直到最近才達到一段時期的零確診，規定港人入境從嚴，某程度上無可厚非。然而澳門對港人的限制確實有點嚴苛，不僅禁止參與水上活動，住酒店又有指定樓層，大有「防港人甚於防川」之勢，對於港人訪澳的興致必然有一定的影響。單是必須接種疫苗的安排，對不適宜接種疫苗者無疑是一種歧視，變相禁止他們外遊的自由，是否可以考慮讓某些人以核酸檢測陰性證明作為代替品，令出入境政策更加公平？

防港人甚於防川，歸根究柢是港府無能。要不是廢官抗疫毫無章法，不肯果斷採納內地封區強制檢測這一套，堅持倣效英美佛系抗疫那一套，致令疫情一發不可收拾，經歷4波耗時逾年，直到中央開口表示不滿，才肯收拾心情從嚴抗疫。無奈「外防輸入」仍是光說不練，「熔斷機制」固然無法徹底阻止病毒輸入，酒店隔離同樣漏洞百出。昨日港府接獲通報，兩名本港居民甫入境英國即被驗出帶有新冠病毒，專家擔心社區依然存在隱形傳播鏈，顯然不是杞人憂天。

姑勿論如何，港人過着「禁足」生活已經太久，粵港澳通關可謂萬眾期待，港府必須打醒十二分精神，堅持做好「外防輸入，內防反彈」。至於港澳通關，更應爭取澳門當局對港人「解禁」，盡快撤銷種種限制，不要一味為了「谷針」，而犧牲某些不宜接種疫苗的市民享受出入境的便利。當然，前提是港府必須讓澳門有信心，惟有做到疫情全面清零，粵港澳三地往還才有基礎全面復常。