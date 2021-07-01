中東形勢在美國計劃從阿富汗撤軍開始便急轉直下，美國即使還維持在敍利亞、伊拉克的基地和駐軍，但一是聲勢大減，二是當地有事亦支援乏力。此所以，以色列狗急跳牆地不停出擊，意圖製造緊張局勢，把美軍留下。然而，美軍從阿富汗撤退，其餘各地美軍亦大有機會在伊朗等逼迫下，遲早會撤退；撤退之後，即使再返，也不容易重建地盤。

正因如此，伊朗對重返核談判並不積極。美國在此之前欺騙了伊朗一次，難保不會再欺騙。寄望美國推動和平，不如自我努力，用戰爭及其他方法爭取伊朗和平發展的機會。而美國勢弱，伊朗正好借此政治空間擴展。

伊朗的交通運輸規劃，是以四成作為國際轉運的目標，這是回歸「絲綢之路」的歷史作用，也是更早的「青金石之路」。美國封鎖伊朗，主要是依靠伊拉克和阿富汗，伊朗往伊拉克之路已通，而美軍撤走，阿富汗政權必易手。而中亞亦開始開放，即使現在，阿塞拜疆有BTK鐵路從巴庫經伊朗往土耳其。

更重要的是，中國的中亞班列已開通至伊朗，由新疆出哈薩克、土庫曼，已成潛力巨大的國際通道。同時，伊朗至阿富汗南部重鎮赫拉特的鐵路已逐步開通，正好迎接阿富汗政權變更的時機。美國在過去經營的陸路圍堵伊朗，今天似已全盤破產。

阿富汗是伊朗語系，它的解放，正好提供給伊朗巨大的市場，也可以經阿富汗把伊朗產品銷往巴基斯坦。更重要的是，伊朗南臨波斯灣，通印度洋，它的港口便可以作為中亞、南高加索和阿富汗的出海口，加上中國的中亞班列，經黑海和土耳其的中歐班列，東西南北暢通，伊朗便是中樞。相對於偏北的烏克蘭、波蘭、白羅斯，或局處裏海與黑海中間的南高加索諸國，伊朗的地理優勢尤勝。

最近阿塞拜疆與亞美尼亞之戰，解決了兩國領土之爭，南高加索趨於穩定，兩國中間的Zangazur走廊開放，更有助俄羅斯通過南高加索與伊朗相通，甚至伊朗的石油氣可以輸往俄羅斯，中轉往歐洲與中國。同時，中東西亞形勢穩定底下，謀劃多時的天然氣管道從波斯灣至巴基斯坦、印度，以及從波斯灣伊朗往伊拉克、敍利亞、土耳其至歐洲亦可重拾舊議，再度恢復籌備。

只要中東停戰，前提是美軍撤走，中東西亞便可重建。大國如伊朗受美國40年制裁攻擊而不敗，大有機會重振波斯舊風。

政治與戰爭是關鍵，因為不如此，不能趕走美國的破壞力量。