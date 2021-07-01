自從壹傳媒、毒果報粉墨登場後，假新聞、假消息、造謠抹黑就在香江肆虐，從百姓生活、社會百業、娛樂圈、財經界、政壇、公眾人物到國家大事、政治領導人，無不成為假新聞、假消息的「製作材料」。壹傳媒、毒果報造假造謠目的有二，一是賺錢，二是煽動民眾跟着反對派政客跑，一起反中亂港。都說「謠言止於智者」，然而這個世界智者向來不多，謠言往往可以流布天下，可以積非成是，可以把真相、真實衝得稀巴爛，打造出一個「謊言共同體」，香港社會深受其害久矣。

日前，警務處「新一哥」蕭澤頤上任後首晤傳媒，他毫不客氣地直斥過去兩年香港傳媒充斥大量假新聞、假消息，甚麼「8‧31太子站打死人」、「新屋嶺強姦事件」，這些假新聞對年輕人毒害很深。蕭處長表示，在大量假新聞、假消息蠱惑下，很多年輕人誤以為參加黑暴被抓後會遭毆打、非禮或強姦，甚至有女青年對警察表示，要強姦她請戴避孕套。

如此荒唐「想入非非」的要求，只能說明黑暴謠言的力量、虛假新聞的力量非常驚人，說明製造謠言和虛假新聞的人心態、心思極為卑劣和歹毒，更說明被假消息、造謠抹黑長期洗腦的「腦殘黃絲青年」多麼好欺好騙！過往，香港以「自由社會」久負盛名，以有「新聞自由、言論自由」久負盛名，不知假新聞、假消息的危害性有多大，甚至以為「放縱和容忍」假新聞、假消息，乃實行「新聞自由、言論自由」的應有之義，乃「值得付出的代價」。

居心叵測的政客們正是利用了人們的糊塗和善良，營銷假新聞、假消息，造謠惑眾，達到愚弄民眾、蠱惑民眾、拿民眾當槍使的政治目的。20多年來，壹傳媒、毒果報聯同香港內外的反中亂港勢力對此玩得很出色，玩出了一場差點徹底毀掉香港的黑色暴亂，玩得逾萬人涉暴亂被抓捕，其中有4,000多名年輕學生！然而物極必反，否極泰來，假新聞、假消息不可能橫行永遠，《港區國安法》已出，對付假新聞的法例正在醞釀，香港假新聞大本營也已端掉！