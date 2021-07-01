兔死狐悲，物傷其類。《蘋果日報》狼狽關門，多名高層先後落網，有人更是在機場被截，連外逃之路也斷絕。其他黃媒自知大禍臨頭，以致惶惶不可終日，有的停止營運，有的將文章下架，有的辭職切割，真可謂雞飛狗跳。他們以為這樣就可以逃脫法網，其實凡走過必留下痕迹，任何人都必須為自己做過的事情負責，特別是《港區國安法》落實後，那些繼續煽動暴力、要求外國制裁中港、危害國家安全的黃媒和作者，全部都有案可查，警方國安處暫時還沒找上門，並不表示他們可以逍遙法外，時候一到，一切都報。

黃絲們將最近警方的執法行動抹黑為大興「文字獄」，實在九唔搭八。文字獄是指從文章中摘取個別字句，斷章取義，羅織罪名。而毒果報及其主筆則是長期要求外國制裁中港、煽動推翻中央政權，白紙黑字，證據確鑿，何來文字獄？哪個國家和地區會允許本地傳媒公然勾結外國勢力、分裂國家？

香港有言論自由和新聞自由，但任何自由都是有限度的。記者協會質疑警方，一介布衣的筆墨，如何勾結外國勢力？如何危害國家安全？這只能證明他們愚昧無知。一介布衣利用筆墨發表煽動文字，足以引發社會動亂，這不是危害國家安全又是甚麼？記協不妨做個試驗，去美國宣揚「為其他國家而戰」，看看會有甚麼結果？

有項最新民調顯示，共60%受訪者認為《港區國安法》無損其權利和自由，另外有47%受訪者認為國安法增加了安全感。這說明一個事實，只要行得正企得正，根本無所畏懼，只有作奸犯科的人才會害怕法律，黃媒對《港區國安法》畏如蛇蠍，恰恰暴露他們心裏有鬼。古人說：「法者，所以興功懼暴也；律者，所以定分止爭也。」法律是用來獎善懲惡的，國安法更是用來斬妖除魔的，那些黃媒和作者現在才將文章下架，不亦晚乎！