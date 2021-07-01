政府周二公布《香港清新空氣藍圖2035》，目標是2035年前成為空氣質素媲美東京及巴黎等國際大城市，最終目標則是空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》。這個目標聽起來真的非常偉大，但白日夢通常都很漂亮美麗，問題是夢醒後還有幾多會留低？

說這個《藍圖》是發夢實在一點也沒有錯，既未有訂立清晰減排指標，亦未有提及開放電網等策略，缺乏具體行動及達標時間表，環團斥之為「空頭支票」。當中漏洞處處，例如臭氧濃度日趨嚴重，沒有積極對策應對，靠發夢是打救不了港人。

環境局局長黃錦星的確具備做高官的條件，這裏不是說他決斷英明，而是吹牛皮面不改容，他表示推動《香港電動車普及化路線圖》，訂下2035年或之前需停止新登記燃油私家車的目標，以達致2050年前車輛零排放，並指目前每5輛新登記私家車就有一輛為電動車，黃局長稱有信心未來會繼續增加，但這個信心又從何而來？本報曾報道電動車配套不足，包括充電泊位只是虛應故事，而且電動車事故層出不窮，以香港人講實用的心態，何以見得會改用不太方便的電動車？

對於溫室效應的問題，發電是氣體最大排放源，黃局長強調增加可再生能源發電比例，會是未來工作重點，尤其是針對氫能在香港的應用，但提高至多少比例則未有提及，《藍圖》中亦未提及開放電網，擺明是「吹水唔抹嘴」，像被問及會否研究再開放內地電網引入核電時，黃僅答下半年會再推出更新版《香港氣候行動藍圖》，屆時會有相關公布，叫大家「再等一等」。高官看來很喜歡考驗市民的耐性，甚至大家鬥長命，若繼續懶懶閒的處理空污，空氣藍圖的目標看來不但2035年前達不到，就算2053年也不敢樂觀，等，等，等，可能要等足一世。