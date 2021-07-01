今天是中國共產黨百年華誕的重大時刻，也是香港回歸24周年，和大家分享兩個報道，一是國務院日前發表《中國新型政黨制度》白皮書，總結出長期以來中國新型政黨制度建設取得的重要成果和成功經驗；二是有美媒公布全球防疫排行榜，竟把確診病例數佔全球總數近20%的美國排在第一位，把為全球抗疫貢獻了智慧和力量的中國排在第8位。

《中國新型政黨制度》白皮書中提出了中國新型政黨制度，這是在特定歷史條件下形成和發展起來的一種新的政黨政治模式，「新」字具有很深的內涵，制度在中國經歷了70多年的實踐，相比於西方資本主義的發展歷史來說算是新，但其打破了過去西方政黨制度的迷思神話，符合中國的歷史、國情和發展現況，在中國的政治和社會生活中顯示出獨特優勢和強大生命力。

中國新型政黨制度包括中國共產黨和8個民主黨派，以及無黨派人士，其中中國共產黨共有9,514.8萬名黨員，不但是全國，更是世界第一大黨，而8個民主黨派加起來，成員超過130萬人。初讀白皮書時，不明為何稱呼已有數十年歷史的中國共產黨帶領8大民主黨派為「新型制度」，但當筆者在把民族復興與高鐵聯繫起來，驀然明白「新」的意義在於：這是與歐美政治制度相比較。

首先，這個「新型」制度就如同我國高鐵「復興號」列車，車頭就是中國共產黨帶領，其他政黨和政治協商制度共同組成名為「復興號」的列車，各政黨形成了親密合作關係。列車行走的鐵軌是富有中國特色的社會主義，列車共同承載着《憲法》序言提及的五大文明，朝着中華民族偉大復興進發。

其次，歐美行使的資本主義已近300年，相對比中國，他們現在的政治制度老得多。西方國家的政治制度就像老舊的火車頭，總會有些毛病，唯獨他們總是看不出或不承認自己的缺點，還倔強地擺出虛偽的嘴臉。就以該美媒的報道為例，看起來是一家有分量的媒體，卻在報道防疫中不顧事實！中國在短時間內有效控制疫情蔓延，還積極向多國提供新冠疫苗和急需的醫療物資，協助各國實現經濟復甦。該美媒刻意貶低中國，抬高歐美，罔顧美國的確診病例全球最高，死亡人數超過60萬。兩者之間的表現是顯而易見的，但該美媒卻播出這類帶有意識形態偏見的假新聞，虛偽面目暴露無遺。

從這兩個新聞可看到中美兩個大國成功與失敗的原因。中國發展和民族復興的實現就好像「復興號」被安放在高速鐵路上行駛，效果和成就是必然的；而美國失敗的原因就是 「既沒有復興號，也沒有高速鐵路」！