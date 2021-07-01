港府人事大執位，警察系統獨領風騷，傳統的治港力量──政務官系統失勢，如此布局，明顯是中央的悉心安排，結果又被不懷好意的人炒作，包括重用李家超、鄧炳強令港府變成「警察政府」，而對被免職的張建宗則歌功頌德一番。明眼人都知，港英餘孽對失勢不滿，遂透過輿論加深市民對國家的不信任甚至恐懼。

然而，天要下雨，娘要嫁人，世事不以反中亂港者的意志為轉移。經歷了反修例黑暴，反對派理應知道一切不可能回復從前，香港是中國的特區，並非英國殖民地，更不是美國51州，他們在中國的土地上搞出一場腥風血雨，妄想奪權變天，注定埋下自取滅亡的伏線。香港警察在黑暴期間，是唯一一支盡忠職守、有家國觀念的公務員隊伍，得到中央高度讚賞和信任，受重用可謂合情合理合法。

反觀，十多萬公務員竟無一人是男兒，不是加入反中亂港大合唱，就是避事怕事不沾身，尤其是時任政務司司長作為公務員之首，竟然向黑暴屈服，甚至擅自代表政府向市民對警方執法道歉，簡直是手指拗出不拗入，被免職是意料中事。

今次人事調動，其實是論功行賞，賞罰分明，與反中亂港者所謂的「警察政府」風馬牛不相及。他們口中的「警察政府」，同政治學及社會學術語的「Police State」類同，其實都是危言聳聽。香港是法治之區，向來如此，犯了法就要受罰，根本不存在反中亂港者所說的濫捕亂捕。國家安全之於西方國家同樣重要，美國最近就以國安為由封禁了數十個伊朗網站，壹傳媒及《蘋果日報》不過是自我了斷，可見港府出手的輕重程度完全不能跟美國相比。不管如何，香港回歸已經24年，是時候進入新一章。掃除殖民地遺風，清算反中亂港集團，不許洋奴餘孽繼續搞風搞雨，對正常市民及特區都是有百利而無一害，何懼之有？