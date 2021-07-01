網絡上的訊息五花八門，要多奇怪的都有，對於筆者這種年近半百之人，無論看到甚麼，都不容易有動於心。早前，卻無意中看到一段有關老鼠實驗的視頻，我的反應竟然是罕有的例外，惹來心潮澎湃，久久不能釋懷，當晚捲着被子入眠，卻最少有半小時睡不着，直感到半身發麻，腦海的思緒在來回激盪。

我所講的科學實驗不是甚麼新玩意，早在上世紀60年代已經完成，只是在下孤陋寡聞，到今天才看到。實驗的規模不大，耗費只是巴掌之地，但對筆者的震撼甚大，隱隱然覺得實驗所反映的道理，或許是直通宇宙深密玄機，對於人類社會的未來走向，亦具啟示作用。

古往今來，人類都想創造烏托邦，建立一個資源不虞匱乏，人人富足，完全沒有飢餓貧苦的世界。大家都在想，如果真有這麼一天，人類會是何等幸福。現實中，尚未能實現理想國，上世紀美國的約翰‧卡爾洪博士卻率先嘗試在老鼠世界中創造出一個。老鼠的極樂國空間充裕，食物無限量供應。事前實驗者都在設想，在這個勝地之中，老鼠的繁殖會如何迅速，鼠群又會如何其樂融融。

卡爾洪博士最先是在家中後院建了一個1.5畝的鼠城，預計足夠容納5,000隻老鼠。內中的鼠子沒有天敵，飲食具足，甚至有人定時打掃。初時老鼠的數目急升，但很奇怪，每當升到約160隻時就會停滯不前，鼠群會互相噬咬，像是在自我毀滅。接着老鼠的數量急降，跌至數十隻時一切又回復正常，「人口」再度上升，一旦升到百多隻，惡運又必定重臨，如是輾轉。鼠群不是要爭奪資源，因為資源不缺乏。總之，冥冥中好像有一隻上帝之手，定然要你盛極而衰。科學家不甘心，決定建立一個更現代化的鼠城，更悉心去培育牠們，然而所得結果卻更加可怕，情況如何，明日續談。