今日係香港回歸24周年，有人覺得自《港區國安法》喺去年中生效後，加上反中亂港走在最前線嘅漢奸黎已忙於洗廁所，壹淫媒毒果報亦油盡燈枯，死翹翹了，蛇無頭而不行，香港整個政治環境大抵已經撥亂反正！然而，時值7‧1，難保沒有死心不息嘅搞事分子趁機「贈興」！

警方守城，絕不會鬆懈，何況經過黑暴一役，更會「為之於未有，治之於未亂」，在險情發生之前採取措施，防微杜漸。警方日前便拘捕兩名男子，喺二人寓所檢獲1.5公斤可製成爆炸品嘅原材料、5支仿製槍以及580發工業用嘅石屎釘槍彈，二人更喺社交網站聲稱要殺死知名政治人物及血洗警署。

警方雖然反對3個團體於7‧1舉行遊行，有關團體嘅上訴亦已被駁回，但有網民仍揚言打算到銅鑼灣「行街」或「購物」，可見黑暴星火，依然想死灰復燃！之不過，警隊新一哥上場，「守城」嘅意志，比起前一哥鄧炳強有過之而無不及，為保慶典順利舉行並防範非法集結、暴力、示威甚至恐襲，除咗部署逾萬警力，集中灣仔、銅鑼灣等往年7‧1遊行途經之路線，也會出動反恐特勤隊戒備，水炮車、裝甲車亦一併出動候命！據悉，今日警方5個總區應變大隊隨時候命，會在多區布防，留意街站有否違反禁聚令及國安法等。

老朽之前指出，特區政府高層大換班，武官上場，氣象一新！中央政府任命保安局局長李家超接替張建宗出任政務司司長，警務處處長鄧炳強接任保安局局長，而副處長（行動）蕭澤頤則升任「新一哥」，武官鐵三角強勢守我城！黑暴若然死心不息，除了是秋天的螞蚱，難長久，亦必如本報「正論」所說：「牛鬼蛇神若堅持一條黑路走到底，自取滅亡乃是必然結果。」

明者因時而變，知者隨世而制。時移世易，若有人不知變的重要，等他的──只有一條死路！