根據港府資料，截至今年3月底，一般公屋申請輪候冊的申請已達15.33萬宗，輪候時間已最少達5.8年，而非長者單身人士的申請已達10.05萬宗，兩者合計25.38萬宗。單身人士申請者的輪候時間因一、二人單位供應極短缺，輪候時間表遠遠超過6、7年，甚至更長的時間，等候逾10年、由壯年轉排長者隊後才上到樓者比比皆是，輪候公屋申請的單身人士有不少不為人知的悲劇。

悲劇之一，不少申請人是正在就讀中的大學生，眼看相近年齡層的同學或友儕，畢業後只能賺得微薄的薪金收入，沒有父母輩的支持，根本無法儲到供樓的首期，更無多餘收入可以每月供樓，為免捱貴租，惟有在年齡一符合申請資格便即申請公屋。悲劇之二，申請人本是公屋住戶的家庭成員之一，因畢業後投身社會工作導致全家收入增加而超出房署的標準，從而可能被罰交倍半租金、雙倍租金，甚至市值租金，為免長期被罰，而被迫刪除公屋戶籍遷出，租住私人樓捱貴租。

悲劇之三，有年輕愛侶因租金昂貴而一再推遲婚期，甚至也有無法解決居所而被迫選擇單身生活。近年香港結婚率及出生率下降，也與市民無法有棲身居所有密切關係。

類似這樣的悲劇偏偏多是在窮困的公屋家庭發生，應了香港人一句俚語：貧賤夫妻百事哀！香港約有一半人口居住於政府提供的公屋，還有122,000戶住劏房、板間房的居民20多萬人，換句話說，過半香港人口是生活於水深火熱之中。一生為了有間屋，一生為了有個家，但窮盡一生都未能有瓦遮頭，豈不「反」哉！「反」即反對政府，不滿政府，不支持政府的施政。特區政府成立24年都沒解決其子民有個「頂」、能安家、能生兒育女、能安居樂業，試問豈有不「反」之理？試問市民沒有家，又豈會對特區、對國家有安全感和歸屬感？