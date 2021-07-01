因為新冠肺炎疫情而推遲一年的東京奧運會，在騎虎難下、一地雞毛的窘境中勉力維持。希望東京奧運會能順利舉行的，除了日本之外，最寄予厚望的恐怕就是中國，因為緊接着在明年二月，就是北京冬奧會，備戰東奧與籌備冬奧，是目前體育總局的兩大核心工作。然而，雖然官方大力宣傳，內地老百姓當中，奧運會的成色與吸引力都在下降，熱情消退。

中國是首屈一指的金牌大國，卻不是體育強國，國民體質並不佔優，肥胖、慢性病、亞健康的比例持續升高。究其原因，體育奉行舉國體制，被作為意識形態的一部分，用以標榜政績，提升國際形象，鼓吹民族情緒，宣揚愛國主義。

金牌崇拜，也就與GDP崇拜等如出一轍，這造就了國人濃厚的金牌情結，視體育比賽宛如戰爭，成王敗寇，獲得金牌者頓成國家英雄，名利雙收；一旦失之交臂，就是民族罪人。

為此耗費大量公帑，用在一小部分專業運動員身上，打造「金牌工廠」，這其實與國有企業無異，只不過製造的不是商品，而是運動員罷了。曾幾何時，奧運金牌冠軍被奉上神壇，從許海峰、李寧到劉翔、林丹，是街知巷聞的明星人物，但如今很多冠軍卻幾乎沒有知名度。舉國體制造就了極小部分人的成功，但擠壓了有限資源的分派，忽視了大部分人的身體素質的提升。

金牌直接受益的人群，除了冠軍群體自身，便是體育官員，因為金牌是其政績最主要的加分項，在其心目中，也將運動員定位為私產。短道速滑運動員周洋2010年在溫哥華冬奧會上奪得金牌後感謝父母，這實在是最基本的人之常情，而國家體育總局副局長于再清竟然大為不快，批評周洋：「感謝你爹你媽沒問題，首先還是要感謝國家。」實際上，是首先要感謝局座大人。

隨着80後、90後成為社會的中堅階層，金牌情結正在褪色。沉重的生活壓力之下，年輕人選擇佛系、躺平。與虛無縹緲、高高在上的金牌相比，他們更關心糧食和蔬菜，關心城市下雨天內澇成海，關心住房、醫療、教育、養老等「四座大山」，變得更加理性與務實。

而諸如奧運冠軍孫楊的興奮劑醜聞等事件，更降低了金牌在民眾中的影響力。再多的金牌，與老百姓有甚麼關係呢？甚至可能是負相關，政府對金牌熱情愈高，投入愈多，愈耗費納稅人的真金白銀。況且大型體育賽事的舉辦，還存在擾民等問題，也讓老百姓不堪其擾。

奧運會本質上是一種遊戲，國際上的運動員大多是民間和市場機制運作，不需要承載過多的政治因素。而在內地，體育成了政績工程，於是乎急功近利，欲速不達，爛泥扶不上牆的足球，就是最好的證明。

體育不是只有金牌，更重要的功能是健身、娛樂以及商業開發。讓體育回歸體育，回歸民間，讓金牌祛魅，讓財政更多投入到全民健身，加強體育公共資源供給，才是正道。「金盃銀盃不如老百姓的口碑」，金牌銀牌，同樣如此。