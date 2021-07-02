正論：百年建黨強國　香江長治久安

遲日江山麗，七一花草香。昨日天公作美，風和日麗，不僅迎來香港回歸24周年，更是中國共產黨建黨100周年的大日子，北京天安門萬頭攢動，戰機編隊飛越長空，強漢盛唐也不過如此！中共中央總書記、國家主席習近平在天安門城樓發表講話，既表達了對國家發展的雄心壯志，更顯示出維護國家主權的堅定決心，對香港同樣不忘初心，贏來掌聲震天。在中央強力扶持下，香港終於掃除一切牛鬼蛇神，吐氣揚眉，實現真正回歸，令今個7‧1別具意義。

回顧中共過去100年經歷，黨員由原來的50多人，發展到今天的9,500多萬人，成為世界第一大黨，足見真金不怕洪爐火。習近平昂然宣布實現了第一個百年奮鬥目標，包括全面建成小康社會及歷史性地解決絕對貧困問題，並向第二個百年奮鬥目標邁進，全面建成社會主義現代化強國。可以毫不誇張地說，第一個100年，中共交出了100分的答卷；第二個100年定必雙喜臨門，帶領國家更上一層樓。

在歷史長河裏，百年說長不長，說短不短，但中華民族從一窮二白、飽受外侮欺凌，到站起來、富起來、強起來，實現偉大復興，過程則殊不簡單，包含了無數中國人的血和淚、堅和勇。時至今日，中國早就躋身世界強國之列，不僅是世界第二大經濟體，更突破國際封鎖，將自己的太空人送上自己的太空站，卻同時樹大招風，引來群狼環伺。

針對波譎雲詭的國際環境，習近平強調必須加快科技強軍、國防現代化，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，並發出捍衞國家主權和國家安全的最強音：「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14多億中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流！」可謂振聾發聵，擲地有聲！

是的，中國人的血液裏，從來沒有對外侵略、稱霸世界的基因，但中國人愛好和平，卻不等於要忍辱負重，任何外部勢力妄想損害中國利益，危害國家安全，人民絕不允許，外侮和漢奸必定自取其辱。「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人」，毛澤東這句說話，放諸今天仍有深刻意義。

明乎此，習近平有關香港的講話部分，便不難令人聯想起這兩年來發生在特區的腥風血雨，以及在《港區國安法》生效後的雨過天青。說來實在不勝唏噓，香港本來根基紮實，家底雄厚，且背靠祖國，享有近水樓台之利，而中央也真心希望香港維持繁榮穩定，幾乎有求必應，結果卻適得其反，政治方面固然爭拗不斷，經濟民生更是每況愈下，2019年爆發的反修例黑暴，更是傷筋動骨，將香港攪得周天寒徹。

之所以如此，皆因過去中央對港政策失誤，將「五十年不變」錯誤理解為「五十年不管」，香港並沒有實現真正的回歸，治權始終掌握在洋奴餘孽手裏，殖民地遺風沒有清除，而且任其愈吹愈烈。尤其是壹傳媒黎智英為首的反中亂港集團，藉旗下媒體散布假新聞，抹黑中港政府，向港人「洗腦」竟達廿多年之久，復用黑金收買政客為其政治圖謀服務，導致許多深層次問題積重難返，泛政治化氾濫成災，整個社會混沌一片。

更有甚者，回歸至今選出來的4位特首，一蟹不如一蟹，國家觀念薄弱有之，一遇阻力即跪低有之，沒有一人不被反中亂港勢力弄得焦頭爛額。中共第五代上台後，雖然對港政策改弦易轍，原則問題上寸步不讓，但港府始終是扶不起的阿斗，導致一國兩制荒腔走板，港人治港走樣變形，廢官面對漢奸走狗兀自腳軟，要不是中央出手，去年6月底亮出尚方寶劍，落實國安法斬妖除魔，敢肯定香港只能繼續沉淪。

中央強，國家強，香港強。正是中央出手，特區政府終於挺起胸膛站起來，敢於對漢奸走狗迎頭猛打，隨着黎智英繫獄，壹傳媒及《蘋果日報》玩完，其餘孽黨羽紛紛落網，香港迎來廿多年來未見的安寧。從習近平有關香港部分的講話可見，中央對一國兩制、港人治港、高度自治初心不變，堅定落實對港全面管治權，落實香港維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護社會大局穩定，保持香港長期繁榮穩定。只要有中央強而有力的支持，香港必能吐氣揚眉。

當然，百足之蟲死而不僵。7‧1前夕，警方破獲藏有爆炸品及槍械案，有人揚言要血洗多處地點和殺死名人；及至昨日，禮賓府遭人投擲多個易燃物並起火，銅鑼灣一帶更有人群集結，反映漢奸餘孽忿忿不平，只要當局稍一不慎，便會趁機再生暴亂。故此，宜將剩勇追窮寇，中央又好，港府也罷，絕不能讓漢奸餘孽有一絲生存空間，惟有以霹靂手段，方能顯菩薩心腸。

總而言之，祖國好，香港好。五十年不變過了近半，香港終於在今個7‧1迎來最有意義的回歸，只要中央堅持撥亂反正，香港必然重回正軌，實現長治久安。2047年距今尚餘廿多年，香港還有甚麼理由自我沉淪？

香港大局底定，解決台灣問題，實現祖國完全統一，遂成為中國共產黨矢志不渝的歷史任務。可以看到，毛澤東領導共產黨取得政權，扭轉了列強宰割國家的局面；鄧小平深化經濟改革，為中國第二度光輝打下穩健基礎，並且以「一國兩制」的構想成功收回香港和澳門主權。從歷史的規律可以預見，解決台灣統一問題也是遲早的事。搞定這個歷史任務的，必然是一代巨人，名留青史。數風流人物，還看明朝！