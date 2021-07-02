世界視線：美國戀棧一哥夢　奈何中俄拒買帳

國家實力強弱有升便有降，豈有霸權永葆之理？俄羅斯與英國上周在黑海爆發軍事摩擦，有媒體指幾乎釀成世界大戰。事後不少人暗暗抹一把冷汗，俄羅斯總統普京忍了一個星期，近日終於淡定開罵，向英國與美國叫陣，明言當日俄方即使開火擊沉英艦，也不會爆發第三次世界大戰，因為俄國認為對手在軍事衝突中根本不會贏，他更教訓美國要有自知之明，不要再戀棧過去獨霸的歲月。

上月23日，英國驅逐艦衞士號在距離克里米亞半島海岸約19公里附近的黑海海面遭俄軍強勢驅趕。事後雙方各執一詞，普京則專門出席一個電視節目，明明白白講述這次海上衝突。普京除了說可以擊沉英艦外，還霸氣十足地表示世界已不是「單極時代」，美國要有自知之明，若仍像過去般以為自己是世界霸權，以挑釁及制裁等破壞行動惹事，必會威脅世界的穩定。

俄方罵盡英國與美國，皆因普京認為當日美軍曾派偵察機監察俄軍如何應對英艦，所以事件是英美兩國齊作挑釁，故普京對兩國都不客氣，罵美國時更針對其蠻橫霸道，教訓對方世界再也不是單極獨大的時代了。

英艦本想耀武揚威，結果被猛力驅逐，還在國際外交上遭痛罵，可謂自食惡果。雖然俄、英至今對事件仍有不同說法，但有英媒報道，俄方當時的確投了彈、鳴了炮，只是英國國防部認為俄方只是在黑海進行炮擊演習而已。

說白了，真相應是戰鬥民族俄羅斯當時動了武，投彈鳴炮驅趕英艦。至於英艦當時所在的位置，英國糾纏的是上址是烏克蘭水域，不承認俄方聲稱2014年起克里米亞便為俄境之說。這種立場不同、說法各異的情況，在外交場上見慣了，但無論英國怎麼強辯，英軍未來勢將被綁手綁腳，俄羅斯分分鐘會擊沉軍艦，將來英國軍艦是要在黑海繼續巡航，還是小心駛得萬年船？

這次俄英對峙，與中美軍艦、軍機不時在南海一帶不期而遇、短兵相接的情況相似，若英、美不懂尊重新強國，拗手瓜的一天恐怕很快來到。