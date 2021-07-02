功夫茶：港澳通關利萬民　勿掛鈎打疫苗針

尋日7‧1係香港回歸24周年，風日清美，鑑於港疫情漸見緩和，有指澳門當局將本港27歲機場地勤個案不列作本地個案處理，認為毋須重新計算清零日數，可惜本港昨日出現一宗本地初步確診個案，本港連續20多日清零或斷纜。

現時港人前往澳門必須強制檢疫14日。之前有消息指港澳兩地打算7月中恢復有限度通關，惟澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任戴華浩尋日澄清，至目前為止，未有具體嘅實施日期，之不過，佢透露港澳雙方初步共識，係完成兩劑疫苗接種14日後嘅人士，先適用通關便利措施，同時需要持有48小時以內病毒檢測陰性報告，進入澳門後需接受多次病毒檢測採樣。

本港因出現涉及Delta變種病毒嘅個案，澳門對港人入境從嚴，可以理解，然而，亦難免予人過於嚴苛，除以上防範措施，澳門當局會推出藍色嘅健康碼畀入境人士持有，有一定行動限制，譬如入住酒店時需入住特定樓層、不得參加不戴口罩嘅集會，部分場所亦不得進入，如酒吧、卡拉OK等。澳門健康碼現時分為紅黃綠3種顏色，進入賭場、酒店、公共部門及堂食餐廳等地均須出示健康碼，巴士和的士司機更有權不接載持黃或紅碼嘅乘客，而不被視為拒載。依家若然又整個「藍色」健康碼，未免予人太過混亂，標籤太多，執行起來難免多拗撬。

事實上，正如有論者指出，連住酒店都要指定樓層，咁同強檢有乜分別？大有「防港人甚於防川」之勢！阿哥，若然只為過濠江遊覽觀光散吓心，吃個澳門地道豬扒包、喝碗水蟹粥或去賭場拉吓老虎機，咁多限制，好似被人當賊多過當遊客，都真係乜嘢mood都冇晒咯！仲有吖，濠江一日遊仲必須接種疫苗兩劑，喂！咁對啲有特別病患而不適宜接種嘅人士，無疑係一種歧視，亦變相剝奪佢哋外遊嘅自由，不過分嗎？為何不可以考慮讓某些不宜接種疫苗者，以核酸檢測陰性證明作為替代，令通關政策更加公平？

呢嗱！若有心通關利萬民、救經濟，太多嚴苛至不近人情嘅規限，根本同唔通關分別不大！有澳門學者指出，雖然通關條件至目前仍係未知數，之但係要打齊兩針，出行及抵埗均須檢測，更諸多規限，就會大大降低對遊客嘅吸引力！旨哉斯言！

當然，無論港府或澳門，都要做好「外防輸入，內防反彈」；澳門喺呢方面確比香港勝一籌！之但係，既然彼此有通關需要及條件，總不能一方面太過嚴苛至「不近人情」！功夫茶相信只要做足社交距離、遵守禁聚令，公共場所戴好口罩，注意衞生，咁就冇必要咁多嚴苛規限！否則有「通關之名」而無「通關之實」都係盞嘥氣！