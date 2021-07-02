神州觀察：茶飲違規加色素　食安之患總難除

食品安全問題長期困擾內地民眾，一直難以有效排除，譬如深圳市市監局近日抽檢當地20間茶飲店售賣的「泰式茶飲」等網紅飲品發現，其中15間的樣品含違規添加的人造色素「日落黃」，佔比高達七成半。研究證明，長期或一次性大量食用這類色素含量超標的食物或會引起過敏、腹瀉等症狀，嚴重更會損害肝腎器官，且根據內地規定，相關色素不得在茶飲料中使用，此次卻仍檢出大比例違規，情況令人揪心。

或許是添加「日落黃」可令飲品顏色看起來更鮮艷，更容易吸引顧客幫襯，一些不法商家才會不顧禁令及消費者安全，爭着這樣做，擺明屬唯利是圖；事實上，深圳此前亦曾查處過同類違規情況，乃至在滷味食品中檢出「日落黃」、「檸檬黃」等色素超標。另據深圳市市監局表示，本次抽檢不合格項目不排除由原料茶底帶入，或許是供貨商的問題，難保對方不會在利益面前同樣違規行事，強調會進行源頭追溯，排查原因。

關於食品添加劑的使用標準，內地並非沒有規則出台，不少商家只是無視規則而已，以致一些色素、防腐劑、漂白劑、增味劑等人工合成物的違規添加使用很是氾濫；有些食品中更不時檢出致癌物質、甲醛、硫磺、禁用減肥藥、禁用獸藥等。河北滄州市一處內地重要的養羊基地早前則被揭發在飼養過程中添加瘦肉精，有指當地數百個養殖場都這麼幹，每年大約出欄70萬隻羊，銷往多地，不知吃進多少人的肚中。內媒還曾踢爆黑心商人在餵雞的飼料中添加「斑蝥黃」來讓雞蛋蛋黃顏色更鮮紅，藉以冒充高價的走地雞蛋出售牟利，都對民眾健康構成威脅。

至於一些網紅飲品、食品，近年亦是問題多多，其危害更加不容小覷，像一些以「手工」、「土法」、「農家」等賣點作招徠的所謂天然、無添加食品，不但屬「三無產品」，更被檢出鉛超標、防腐劑超標，及存在污染物；廣州網紅「辛巴」推銷假燕窩醜聞亦轟動一時；此前還曾爆出在廁所烹製「網紅鳳爪」、在污穢不堪的廠房以麵粉加各種調味添加劑製作深受中小學生歡迎的零食辣條等中人欲嘔之事。網紅產品容易形成跟風消費，誰知一個個為了賺錢亦如此黑心，更令「舌尖上的安全」失去保障。

是故當局必須重新審視食安問題，弄清楚為何總是屢遏不止，黑心商家為何會層出不窮，是相關法規制訂得不夠清晰？譬如在硫磺熏製八角一事上，就有說缺乏統一的行業標準；家禽飼料中添加色素亦被指存在「灰色地帶」，便需及時修訂補齊。有的則屬執法監管層面的問題，自身查禁不嚴、消極履職；有的或因處罰力度不足所致，震懾作用不彰，都需進一步改善提升。