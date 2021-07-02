今年7‧1是香港回歸24周年，沒有97年的喜氣洋洋，卻相比過往幾年，氣氛祥和，沒有黑暴與港獨的作亂，政府依法施政，審判過往幾年的犯事者，社會不再誠惶誠恐、戰戰兢兢，大局已定，再無懸念。

此外，特區政府人事又開始轉換，萬事起頭難，但至少民眾可以有所企望。今年或可以是香港第二次回歸，撥亂反正，把第一次回歸未解決的問題逐步解決。

第二次回歸，爭取的是民心歸附，是廣大的香港人民，不是大資本家，不是殖民地精英，因此便不能用大資本家的代理人、殖民地精英主掌香港特區政府及公營事業。

第一次回歸的失誤在前年的「顏色革命」已經暴露清楚，中央政府不可能重蹈覆轍。愛國愛港者治港，不能用錢財、關係來決定愛國愛港的標準。忽然愛國未必盡是投機者，但需要認真考驗，依才任用。可是其中一條不能妥協，就是不能容許治港者帶雙重國籍、外國居留權，後者亦可以是港人，共同建設香港與國家，但不可能任公職治港。尤其是香港正處於中美新冷戰之中，國家安全重於歷史關係，愛國愛港者首先便不能在國籍上存有二心。作友人可以，作治港者，老百姓不會容忍。

要廣大香港人的民心歸附，便要政府做實事。回歸以來，大多數的官員（尤其是在高位的）怠事嚴重，或許可推諉官僚主義，但實際效果卻是廣大市民的利益受損，社會發展乏力，倒生出眾多的社會與政治問題，對社會的影響，與黑暴的「攬炒」無異。香港政府官僚與公務員的高效率，正逐步在上行下效中喪失。

廣大民眾不滿，不可能靠樓價上升、中產受益（也是虛假）來應對。即如環保，香港日益落後，特區不是沒有錢，也不是沒有國際範例可作參考，只是礙於企業利益，政府不作為。房屋發展、交通運輸、醫療社會福利，莫不如此，回歸後的香港為殖民地既得利益綁架。

第二次回歸要重知識，知識不是學歷文憑，不是少數專家，而是要社會整體的知識化。經濟、政治、社會、文化都要知識化，知識是開放、多元，不斷地創新。表現在現實裏，是打破一切壟斷，用競爭來更新進步。學歷資格假若不能反映在政府政策、企業行為、社會風俗，便不是知識，不過是賺取不合理收入的手段。於己是不長久的短期利益，於社會是破壞長期利益、廣大民眾的利益。

知識是對抗壟斷，對抗媒體操縱，對抗社會的低智化，不讓邪惡勢力利用作破壞。