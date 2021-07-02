香港毒果報可說是香江最大的造謠機器，可說無事不造謠，現在都已翹辮子了，還要「跌趴下抓把沙」，再造謠一把。幾天前毒果報咎由自取倒掉後，立刻把自己扮成受害者，大造輿論博同情，以四大謠言「反攻倒算」。

一是聲稱自己遭受「文字獄」迫害，是因為新聞報道和評論而獲罪。然而實情是，他們獲罪是因為涉嫌與外國勢力相勾結，打着新聞報道及評論的幌子，呼籲外國制裁香港及中國，他們涉干犯國安法，不是甚麼「文字獄」。

二是他們聲稱政府凍結了1,800萬元資產，令他們不能支薪員工，導致公司停擺。然而實情是，早前壹傳媒董事會還公告尚有5.21億元資金，可支持公司營運至少18個月。可見，不是公司沒錢支薪，而是不想支薪，不想讓公司再營運下去。

三是他們誇大毒果報員工在橫逆面前如何「不畏強權」，要奮戰到底。然而實情是，大多數員工不過是貪圖毒果報的高薪福利而已，看在錢的份上而已。最後關頭，員工們「實際得很」，「捍衞自身權益」而紛紛跳船，作鳥獸散。

四是他們宣稱向保安局要求解凍1,800萬元資產給員工支薪，保安局卻要求他們「提供員工名單等敏感資料」。然而實情是，根據《港區國安法》賦予的權力，早在6月17日警方搜查壹傳媒大樓時，就已合理合法的獲得了員工名單。

壹傳媒、毒果報之流翹辮子了還不老實，還要玩弄這些造謠抹黑、自我標榜的小伎倆，真應了那句話：「卑鄙是卑鄙者的通行證」。可惜，這張通行證再也走不通了，已把他們「通」進了墳墓，讓他們本已難看的死相更加醜陋難看。

黎智英從創辦毒果報那天起，就要把它弄成一部造謠機器，製造假新聞、假消息。因為他知道，只有造謠造假最能讓毒果報愚民，最能賺錢，最能顛倒是非、煽惑民眾，最能讓人心混亂，最能把人引向反中亂港。為此，他吹噓自己最了解人性，要以造謠造假挑弄人性，他的良心大大地壞！