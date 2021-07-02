風水輪流轉。10年前美國出台「沃爾夫條款」，將中國排除在國際太空站之外；10年後的今天，中國已有能力將太空人送上自己的太空站。但可笑的是，美國太空總署日前還在重彈老調，聲稱堅定支持「沃爾夫條款」，永遠拒絕中國參與國際太空站，真可謂活在夢中，不知今夕何夕。

有人說，中國太空科技能夠取得今天的成就，應該感謝美國的封鎖。這不是沒有道理，美國從來沒有放棄對中國的封鎖和打壓，特別是核心科技領域，一直嚴防死守。中國只能下定決心自主研發，經過不斷探索，不僅成功研製出「兩彈一星」，而且在太空科技、5G、量子計算和人工智能等領域居於世界前列位置。去年中國發射火箭和衞星數量超過世界其他國家的總和，若非美國封鎖，豈能有此成就？

正是因為中國發展速度驚人，美國才會如此焦慮，除了以國家力量打壓中資企業，更全力推動科技脫鈎。中國對應之策是加快自主研發，副總理劉鶴領導主攻晶片研製，就是為了統籌發展，集中全國力量解決卡脖子問題。該計劃的重點不在於追趕傳統晶片，而在於彎道超車，聚焦新興的第三代半導體晶片。有外媒冷嘲熱諷指這是「不可能實現的目標」，是耶？非耶？還是留待事實回答吧。

過去中國不管是研製「兩彈一星」，還是發展太空科技，無不被西方大潑冷水，但中國人就是不信邪，硬是在一無所有的基礎上實現一個個突破。現在中國各項條件比過去優勝千倍萬倍，既有世界最齊全的工業體系，也有雄厚的資金和人才，更有舉國體制的優勢，難道竟被小小晶片難倒？總而言之，求人不如求己。面對美國全方位打壓，中國除了自力更生，已沒有其他選擇。尤其晶片研製計劃既關乎未來，也關乎國運，再難也要堅持下去。世上本沒有路，走的人多了也就成了路。