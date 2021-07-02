香港人等通關，可謂等到頸都長，澳門與內地通關已經大半年，相安無事，可惜香港被丟低，只能怪疫情反覆，一波三折，所以拖到現在還未恢復通關。

最近香港疫情緩和，雖然爆出大埔地勤男變種病毒個案，但他與兼職女同事或被當作輸入相關個案，而且慶幸沒有社區爆發，故本地疫情還是樂觀的。根據消息，港澳已經商討通關，有望在7月11日展開，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼作出新的標記。據指雖然免檢疫，但亦有不少限制，例如港客在酒店範圍活動，不能在公共場所除下口罩，禁止使用酒店泳池和其他水上設施。

港澳通關據聞還有一個先決條件，就是港客需要接種兩劑疫苗，未知澳門客來港是否需要先打疫苗，情況會否就像之前港星「旅遊氣泡」，也是不對等地位？

事實上，打針與通關為何有必然關係？內地與澳門通關亦沒有這個要求，一直都沒有問題。然而港府往往為恢復往來而自訂標準，加上為了催谷打疫苗，所以偏向訂定「不平等條約」。內地當局亦未曾公開表示，完成疫苗接種就可以免檢疫通關。澳門曾表明，即使往來旅客無接種疫苗亦可與廣東省恢復往來，只是疫苗接種者有更多便利，例如延長核酸檢測有效時間等。港府大可參考這些安排，不應把接種疫苗視為通關必然條件，應該提供彈性，讓身體不適宜接種疫苗者以檢測或其他方式取代。

港府一眾高層前往北京，參加中國共產黨百周年慶祝活動，據消息指，港府官員此行訪京，將同時向中央政府爭取與深圳兩地盡快落實免隔離通關。港官背負700萬人的期望，任重道遠，希望可以盡力爭取最有利的通關條件，讓香港人看見官員的能力，行動最實際，改善民望此其時也。