香港回歸24年，現在唱紅歌是理所當然，尤其是今年7‧1適逢中國共產黨創黨100周年華誕，大家都高歌引吭唱「沒有共產黨就沒有新中國」，「歌唱我們親愛的祖國，從今走向繁榮富強」。但今天的必然，在回歸前是罕見，不要說你是否承認自己是共產黨，就算連稱讚共產黨的話也是極少的。

一個事例就在7年前的香港發生了，竟然有人因稱讚共產黨偉大被譴責！事緣筆者當律師會會長時致力於為業界開拓內地法律市場，同時充當橋樑，促進兩地交流，當時的副手是林新強副會長，與筆者常穿梭內地與香港之間。當筆者落莊由新強接任，他繼往開來拓展內地市場，可說是勞心勞力。唯獨一次在電台接受訪問，節目主持人深知新強愛國愛港，便問他怎樣看中國共產黨，新強迴避主持提問兩次，終於在第3次追問下坦然地說：我認為中國共產黨很偉大！就是這一句竟引起軒然大波，律師會內一些反中分子發起倒林運動，新強堅持立場不作妥協，最後在會員大會上向他投下不信任票。新強橫眉冷看，既然要走，也誓不低頭！

事過7年，那一幕仍在腦海蕩漾着。重點是，雖然香港在2014年已回歸17年，可是人心仍未回歸，反對共產黨的大有人在。同年更發生「佔領中環」事件，身為港大法律系副教授的戴耀廷明目張膽地刊登煽動性文章，政府卻任由他胡作非為。佔中過後，政府沒有嚴肅追究，形同放虎歸山，其後在反修例風波中上演了第二波更嚴重的顏色革命，政府一籌莫展，幸好在最後關頭中央出手止暴制亂，為特區立下《港區國安法》。

如今又殺出同運來，說明年11月在港搞個包容同性戀運動會，查實是爭取同性婚姻合法化的前哨戰，但政府好像完全失去知覺。難得國安法出台香港社會秩序才逐步恢復正常，但仍有一小撮極端分子死心不息，企圖以民間之事來掀起第3波動盪，將同運會包裝成「多元、平權、包容」，實際背後就是顏色革命，要再次衝擊香港社會。

筆者認為，支持同運實際上是罔顧國家安全的理念，罔顧《憲法》的明確要求，政府不能再任由不良的文化來荼毒香港。作為把關者，應時刻保持警惕和先知先覺，否則顏色革命就會一不離二、二不離三的發生！

國家主席習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上說：「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！」任何人聽到如此清晰的訊息時，都必定打醒十二分精神。試問特區政府怎可疏於防範，又怎不急立23條？