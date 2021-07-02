繼毒果報匆匆拔喉後，壹淫媒亦意識到大勢已去，宣布7‧1回歸紀念日當天為其死忌，壽終正寢。眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。漢奸黎及其淫媒毒果集團，可謂警世地將這元曲名句演繹得淋漓盡致。

自漢奸黎廿多年前創辦壹淫媒及毒果報，香港便經歷了無數大小亂事。毒果報創刊之初，邀得末代港督肥彭為其受訪背書，並極速欽准其刊登法律廣告，已反映其背後的政治勢力絕不簡單；回歸後英國國力不斷下降，美國取而代之，成為漢奸黎的最大主子。由反23條立法到反國民教育；由立法會選舉到特首選舉；由佔中到旺暴再到黑暴，皆見漢奸黎的手影，藉煽動性輿論製造各式混亂，直到達奪權目的為止。

中央過去投鼠忌器，錯將五十年不變當成五十年不管，甚至人妖不分，源源不絕為毒果報送上紅色資金落廣告，以為可借此將漢奸黎收編，直到黑暴爆發，才驚悉子系中山狼，才正正式式改弦更張，推出《港區國安法》將漢奸黎及淫媒毒果連根拔起。

儘管漢奸黎已經繫獄，其爪牙黨羽亦一身蟻，但仍不能低估淫媒毒果廿多年來對港人洗腦的功力。君不見，7‧1前夕，警方破獲藏有爆炸品及槍械案，有人揚言要血洗名人；而7‧1當日，禮賓府亦有人投擲多個易燃物並起火，足見百足之蟲死而不僵。昨日警方在全港部署過萬警力，絕非無的放矢，黑暴始終心有不甘，希望藉機再起，只要稍有不慎讓他們有可乘之機，得來不易的社會安寧勢必遭破壞，香港勢必再陷腥風血雨之中。

由此可見，宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。對漢奸黎此等頭號賣國賊固然要依法嚴懲，對其餘孽同黨同樣絕對不能心慈手軟。只有將亂黨掃清，革除殖民地遺風，整頓司法及人事，香港才能迎來真正意義的回歸，才能將中央全面管治權落到實處。