世界上的人都想追求圓滿，卻不知圓滿者容易為天所忌，近代的曾國藩被譽為完人，他的書房偏偏取名「求缺齋」，這可是見道者言。人類自從有文明以來，大抵就嘗試建立烏托邦，數千年來卻從未成功，或許是有原因的。

上世紀60年代，美國的約翰‧卡爾洪博士做了一系列實驗，替老鼠群打造空間寬敞、食物充足，甚至設備豪華的安樂窩，也替牠們摒除一切天敵。然而，一處預計可容納數千隻老鼠的地方，每逢鼠群數目去到百多隻，「人口」便停止增長，甚至會迅速倒退到數十隻。

科學家們不忿，決心建立一個更高科技的鼠樂園，內裏有獨立房間，有食物輸送管道，有人定時打掃，空間足以容納約3,800隻老鼠。樂園建好後，實驗人員放入4公4母，合共8隻老鼠。初期耗子們繁衍迅速，大抵因為環境太完美吧，今趟「人口」增長輕易突破了昔日瓶頸，最多的時候達到約2,200隻。但至此，情況便急劇惡化，鼠群莫名其妙地變得焦躁不安，有的互相攻擊，有的不停搬遷，有的變成「宅男」、「宅女」，更多的是拒絕交配，不肯生育。整個實驗為時5年，極樂國內的鼠群，最後竟然死得一隻不剩，結果讓科學家們震驚。

後來，實驗的負責人卡爾洪博士經常向人講述宗教道理，他認為世界上或許有一雙「上帝之手」，會不停阻止群體邁向極樂。卡爾洪博士的領悟，算是沾到東方天命觀的邊緣了。《易經》的道理相信天道忌盈，滿必招損。所以，筆者對2019年之前香港特區的解讀，一向與坊間評論者不同。一般人覺得是因為香港的資源分配不均而致亂，我則持相反看法，認為是這一代的香港人，社會太有保障，生活太安樂，長養出太多的閒煩悶使然。此論大抵要觸碰到宇宙最神秘、深密的機竅，目前的社會學理論，恐怕尚未能及於此。