牡丹花好空入目，棗花雖小結實成。各位街坊，大家都知牡丹色澤艷麗，棗花則細小且不甚吸睛，之不過佢結出爽口嘅棗子飽人口福，夠實惠。呢，60至64歲人士兩蚊乘車優惠計劃，千呼萬喚終於有落實時間表及計劃，呢個就係「棗花雖小結實成」喇！

依家經濟不景，搵食艱難，衣食住行樣樣貴，老朽今趟淨係講「行」，打工仔車費開支佔生活一部分，每年踏入4月，公共交通工具無不爭相加價，港鐵、巴士一程車費加一蚊幾毫，一年下來都幾係嘢㗎！依家政府公布將於明年2月27日優化兩蚊乘車優惠計劃，門檻由現行65歲下調至60歲，並計劃擴展至紅色小巴、街渡及電車。

對老朽呢種退休人士來說，兩蚊搭車可以周圍去的確冇得頂，目前65歲或以上長者乘天星小輪免費，乘電車1.2元，真係好正！老朽如果悶悶哋想吹吓海風，就會去尖沙咀搭天星小輪過中環，可以瀏覽維多利亞港兩岸景色！

阿哥，千祈咪以為免費冇好嘢，呢個海上途程喺2009年曾被國家地理旅遊雜誌列為「人生50個必到景點」之一，並獲美國旅遊作家協會評選為「全球十大最精彩渡輪遊」之首。夏日炎炎，老朽讀完閒書寫完稿，一周總會抽一至兩次乘坐天星小輪過中環，喺皇后大道中隨處逛逛，經驗話畀老朽知，中環的確多美女！依家免費可眼睛吃冰淇淋，何樂而不為？

扯遠了，講番最新兩蚊乘車優惠，政府為了防止公帑被濫用，60歲或以上長者想享用呢項優惠，將需事前申請指定八達通「樂悠咭」，料增加超過60萬人受惠。至於原本65歲或以上市民，則仍可以不記名長者八達通或個人八達通繼續以兩蚊乘車，但政府會喺明年首季公布為該批人士更換「樂悠咭」嘅詳情。

古之為政，愛人為大，站在長者的立場，這類敬老德政愈多愈好，遲到總好過冇到。