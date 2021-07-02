「沒有頂，哪有家」的人間悲劇，多發生在居住面積狹小、經濟收入低下及職業不穩的香港低下階層市民當中，究竟是甚麼社會原因造成呢？

誠然，老生常談都會說地小人多，供不應求；政府高官、學者、專家也會說土地供應不足，樓宇興建速度和效率都追不上；社會人士和政界都會話罪魁禍首是地產霸權的壟斷，政府的公共政策偏向大財團，以及回歸前後的「三高政策」，即高地價、高租值、高稅收。以上的論述分析都各有道理，卻忽略了政府現行的房屋政策與社福政策過時，兼且相互矛盾對戰，脫離社會實際及市民改善居住素質的要求。

為甚麼政府的公屋政策不可以鼓勵公屋居民致富呢？為甚麼要罰富了的居民呢？為甚麼公屋政策不可以鼓勵公屋居民合全家之力以租代供自置居所，勤儉致富呢？為甚麼政府的富戶政策要趕走年輕而有收入的居民呢？

為甚麼政府的公屋政策要把公屋變成純而又純的老人邨、窮而又窮的窮人邨呢？為甚麼勞福局提倡家居安老，當局的富戶政策卻驅逐有生產力的年輕人，讓老人留在屋邨孤獨終老呢？為甚麼公屋興建趕不上供應，富戶政策又逼有收入的年輕居民投入私人的租屋市場，為地產商和尋租者供應源源不絕的租客呢？

中國改革開放政策創始人鄧小平說：讓一部分人先富起來。社會主義的中國內地已取得成功，為何反而資本主義的香港不可以讓公屋居民先富起來呢？其實公屋居民也不是真的富起來，只不過因公屋居民的兒女長大了投入社會工作，多了些工資收入而已，但因超過房署所定的限額便要被罰交倍半租、雙倍租或市值租。但另一方面，政府又取消了甚受公屋居民歡迎的租置計劃，令他們斷了靠自己的收入也可供樓自置自住物業的希望，今天仍然有許多公屋居民懷念租置計劃，便是明證。