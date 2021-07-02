美國拜登政府不斷逼迫盟友，要求對中國展開所謂的新冠病毒溯源調查，但其實世界衞生組織於今年初才派出專家隊到訪湖北武漢，進入包括首先爆發疫情的華南海鮮批發市場，以及美國聲稱可能是病毒源頭的武漢國家生物安全實驗室進行調查。專家的結論是，新冠病毒最大機會是源自動物，極不可能是來自實驗室洩漏。就連白宮首席防疫顧問福奇，亦認同有關說法。

前年年底曾在武漢實驗室工作的澳洲籍病毒學專家安德森，最近亦開腔接受訪問，她強調武漢實驗室與世界各地的高防護醫學實驗室無異，並否認有實驗室人員在疫情爆發前集體病倒。國內外的醫學專家拒聽政治指揮，拜登於是轉向編造假新聞的專家埋手，要求情報部門加緊調查新冠病毒的來源。為甚麼說美國情報部門是擅長編造假新聞呢？美國當年聲稱有情報顯示薩達姆政權藏有大殺傷力武器，可在45分鐘內向多國發動大規模攻擊，於是向伊拉克發動戰爭，推翻薩達姆政權。結果美軍在頹垣敗瓦的伊拉克境內甚麼也找不到，唯一的收穫是石油。早前美國副總統賀錦麗就說漏了嘴，直指美國近年發動的戰爭都是為了石油。

美國國家情報總監海恩斯表示，新冠病毒的真正源頭可能永遠不為人知、永遠都找不到確切證據。但之前美國前總統特朗普不是說過，已看到很多證據顯示病毒是源自武漢實驗室嗎？可能再過幾年，又會有美國高官不經意地承認，當年美國要求調查病毒源頭，不是為了防疫，也不是為了尋找真相，而是純粹為了反華！

中國外長王毅在G20會議上呼籲各國合作消除免疫鴻溝，但德國外長反指中國與俄羅斯向別國送贈新冠疫苗，是為了政治和外交目的。那麼美國的全球贈送疫苗計劃呢？美國送往別國的，大多為即將過期、副作用較多、在本土不受歡迎的疫苗，而中國至今已向近百個國家送出多達4.5億劑新冠疫苗。

美國又要求國際社會對新疆人權狀況，包括聲稱涉及強迫勞動的再教育營進行調查，但如果大家看過最近上映的電影《誣罪審判》，就知道美國關塔那摩灣監獄的人權狀況才是最恐怖和真實，美國會否讓國際社會派員入內進行徹底調查呢？國際刑事法院曾要求就美軍在阿富汗犯下的戰爭罪行展開調查，結果美國政府竟向相關檢察人員實施制裁。

美國宣稱中國對新疆維吾爾族人進行「種族滅絕」，惟加拿大總理杜魯多表明不會輕率使用這個詞語。沒錯，「種族滅絕」應用來形容美國與加拿大當年對北美原住民犯下的滔天罪行。

加拿大多間原住民寄宿學校原址，接連被發現埋葬了數以千計的小童骸骨。美國的殖民者對待原住民更遠比加國殘酷，幾乎將其趕盡殺絕，部分加國的「原住民」其實是由美國逃亡到當地。美國到後期亦成立了一些保護區和類似的寄宿學校，以免原住民被徹底消滅。拜登政府會否主動調查及挖掘有關原址，翻開這段比黑奴制度更黑暗的種族滅絕歷史呢？