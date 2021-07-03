功夫茶：壹淫媒話執唔執　吊吊揈一味獻世

唔想衰，埋大堆！之不過，埋着一個爛撻撻，唔負責嘅壹淫媒，就只能怪自己搭錯賊船，有眼冇珠。呢，壹淫媒不久前宣布，董事會決定由7月1日起，集團將停止運作。根據勞工法例，人力資源部將跟進相關員工嘅補償事宜。多行不義必自斃，漢奸黎嘅「壹盤生意」提早「秋決」！

風吹燈滅，兩腳一伸上路，咁咪好死咯！誰知壹淫媒又死唔斷氣，喺日前又伸脷凸眼向員工發出電郵，澄清該集團唔係停止運作，而係作出「人事調動」，並向員工致歉喎！阿哥，傷鳥有弦驚不停，壹淫媒漢奸黎、5名高層及毒果報兩名主筆等，因涉嫌違反港區國安大法先後被捕！樹倒猢猻散，醒目嘅都辭工走夾唔抖啦！依家又廢噏作出「人事調動」，眼見他樓塌了，調你滷味都冇味喇！

君子檢身，常若有過！壹淫媒作為上市公司，言而無信，一時話執笠停止運作，一時又死唔斷氣殭屍復活，台灣賣產賣到壹條毛都冇剩，香港又至少800員工未知可否收回薪金及遣散費。呢，現任壹淫媒董事會主席兼非執董嘅葉一堅又練就龜縮功，「潛水」多時，依家身在何方都未知，台港均爆欠薪風波，呢條友即變「葉枯萎」，索性隨黃葉舞秋風，所以話明明山窮水盡冇銀用，又作乜「人事調動」呢？好心要執笠就執得乾淨啲乾脆些，唔好又做棺材拐杖，一味死頂！

其實，作為一間上市公司，壹淫媒公布嘅訊息五時花六時變，好似不久前發出嘅公告指，3月底時銀行及現金結餘約為5.2億元，又稱自今年4月起至少18個月有足夠嘅營運資金。之不過，又話上述情況喺保安局發出凍結資產通知後已經大不同喎！有心水清嘅論者都指出，壹淫媒過去5年虧損咗28億港元，都仲可以捱得住，何況翻查2019/20年度嘅財務報表，赫然發覺其仍坐擁近7億7千萬元非流動資產，相對被凍結嘅1,800萬元，根本係九牛一毛，壹淫媒應向涉事員工發放薪酬！咪懶癡纏，博可憐！

嗱！姑勿論江湖幾多傳聞，事實係壹淫媒台灣冚家產業玩完，而香港亦油盡燈枯，港台業務盡失，明顯未能符合《上市規則》第13.24條：須有足夠業務和資產支持其繼續上市。作為上市公司，過去一年壹淫媒隻妖股瘋上癲落，但證監會卻一直裝睡，對妖股不作跟進調查，如此不作為，完全未能保障小股民利益，認真不該！依家壹淫媒言而無信，話執又死唔斷氣。魚失水則死，人失忠則凶。今國安重犯叛國禍港為美國而戰，失忠唔使多講，今又失信，人而無信，不知其可也。壹淫媒吊吊揈一味獻世，係時候冚家產業連根拔去見閻王喇！證監會唔通仲等佢殭屍吸血回魂累街坊？