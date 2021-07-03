世界視線：全球抗疫典範　美媒吹得就吹

全球新冠肺炎疫情持續，其中單在美國，累計死亡人數已突破60萬大關，超過一戰、二戰和越戰美軍的陣亡總和，累計個案總數則超過3,300萬。儘管美國的抗疫表現有口皆「悲」，但有當地媒體最近發布「全球抗擊新冠能力排名榜」，美國卻赫然是全球冠軍，山姆大叔自我感覺良好的程度，不容小覷。

美國之所以能成為「全球抗疫典範」，主要得益於標準的不同。根據該排行榜，確診數字、死亡病例數量以至醫療系統的健全程度，不再是最重要的指標，取而代之的是一個國家或地區恢復到疫情前狀態的速度。根據這個標準，美國當地的餐館爆滿，接種過疫苗的人不再被要求戴口罩，民眾開始度假，航班量更接近完全回復正常，反而是全球公認抗疫表現最佳的中國，僅能排名第8，落後於西班牙、法國等歐洲國家。美國政府抗疫表現之不濟，國內民眾早有公論。事實上，前總統特朗普的連任形勢一直看漲，結果因為抗疫無能，被趕出橢圓辦公室。

美媒這份「排名榜」不僅有失客觀公正，結論也略嫌下得太早。新冠疫情帶給世人最深刻的教訓之一，就是不要開心得太早，很多國家和地區就是因為掉以輕心，以為一切「回復正常」，結果疫情出現大反覆。正如澳洲國立大學一位傳染病學教授指出，北半球的冬季將是下一場真正的大考驗，屆時人們可以看到高疫苗接種率的效果。

不過平情而論，美國在一件事情上，的確「快人一步」，倒不是「恢復到疫情前狀態的速度」，而是「預知」中國會「爆發疫情」。美國國家衞生研究院的研究顯示，2020年初他們在全美各地採集了逾2萬份血液樣本，分析後發現新冠病毒在美國開始蔓延的時間，應該是2019年12月甚至更早；另一方面，德特里克堡實驗室2019年曾發生洩漏事故，隨後美國即爆發了「電子煙疾病」。幾乎就在同一時間，美國情報機構向盟國以色列示警，必須注意「來自中國冠狀病毒」，到底美國人是「未卜先知」，抑或賊喊捉賊插贓嫁禍？這正是問題的關鍵所在。