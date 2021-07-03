正論：黑暴由明轉暗　孤狼防不勝防

明刀易擋，暗箭難防。7‧1當晚在銅鑼灣發生的「孤狼恐襲案」震驚全城，遇襲男警受重傷，兇徒則在行兇後以利刀自戕死亡。事件極之不幸，同時敲響反恐警鐘，反映百足之蟲死而不僵，在嚴刑峻法下，黑暴雖然不敢明目張膽造次，但打游擊式施襲，殺傷力同樣驚人。

事實上，除了男警遇襲外，同日凌晨禮賓府外亦發生狂徒投擲燃燒彈事件。警方迅速破案，昨日拘捕一名無業男子，並在其馬鞍山住所檢獲火柴、打火機、白色粉末、電腦、平板電腦及萬用刀等證物。至於襲警後自戕身亡的中年兇徒，警方事後發現多封遺書，揚言殺警後自殺。由此可見，黑暴始終死心不息，一直隱忍蟄伏，伺機再起，類似的恐襲事件恐怕還在後頭。

來者不善，善者不來。禮賓府是特首居住的地方，而穿制服的警員則一眼便能識別，兩者皆有標誌性。禮賓府還可加強保安，惟警員則必須時刻保持警覺，不能有半分鬆懈。從男警遇襲影片可見，當時男警背向兇徒，旁邊亦有一名同袍在側，同樣背向兇徒，這便形成一個極大的保安漏洞。消息指，警方為防同樣事故再生，昨日起安排所有軍裝警員處理日常案件時改為多人「行咇」，人數或不少於4人一組，冀亡羊補牢，未為晚也。

姑勿論如何，現時最令市民惶恐不安的是，社會上到底還潛伏了多少這樣的孤狼？一旦他們將目標轉移至平民百姓，藉製造大傷亡和大混亂報復執政者，將會有多少人陪葬？這絕非危言聳聽，更不是電影情節，事實是，自反修例黑暴爆發以來，警方破獲大大小小的土製炸彈案無數，相當一部分都沒有特定施襲目標，只求以血腥手段反政府。要是孤狼在巴士上放炸彈、駕車胡亂撞人、駛入隧道再放火、隨機在街上斬人等等，後果必然不堪設想，港府及警方如何應對？

說來實在唏噓。香港好不容易迎來中央出手，落實《港區國安法》，社會大致回復平靜，惟平靜維持不多久，社會深層次矛盾便浮現，黑暴只是由地面轉向地下發展，更隱密，更難防。若下次又出現「視死如歸」的暴徒，怎麼辦？

明乎此，追剿黑暴餘孽必須徹底，絕對不能心慈手軟，絕對不能讓他們有一絲喘息空間。國安法雖將漢奸黎等反中亂港頭目一鋪打殘，但不代表就此天下太平，何況中美關係波譎雲詭，兩國角力愈演愈烈，這些孤狼到底有多「孤」，還是背後其實是有組織策劃，當局必須深入調查及掌握情況。所謂有組織，可能不一定涉及打正旗號的反中亂港集團，而是一些「毒媒」透過網上輿論不斷催眠和洗腦，散播仇中仇警思想，促使一些人做出極端行為。西方國家的恐襲事件當中便不乏這類例子，教訓還不深刻嗎？

總而言之，用霹靂手段，顯菩薩心腸。香港經歷大亂，現在正是由亂入治、實現真正回歸的關鍵時刻。除惡務盡，斬草除根，特區距離長治久安可能還需數年時間。自己的家將何去何從，所有港人都必須好好想清楚。