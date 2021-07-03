神州觀察：學生解暑送冰塊　校方休作好事炫

炎炎夏日，各地天氣持續酷熱，河北邯鄲市近日更錄得攝氏39度高溫，惟該市邯鄲學院西校區被揭多年來拒絕在學生宿舍安裝冷氣，為幫學生解暑，校方倒也夠「仗義」，便是免費派發了50噸冰塊，讓他們各自扛回宿舍降溫，又不忘當作「好人好事」進行大肆宣傳。學生們卻不買帳，有人就以校方「很有人情味」來調侃這番「神操作」，外界則批評此舉屬本末倒置、治標不治本；對此校方表示「有苦衷」。

按照校方說法，問題主要來自兩方面，一是自身財力不足，裝不起冷氣，二是西校區建校年代久遠，致電路老化，當初的規劃亦無考慮到現時用電設備的規模，已達承載極限；故而除了派冰塊，校方還採取開放裝有冷氣的餐廳供學生納涼，免費提供涼茶和綠豆湯，於宿舍增設風扇，配備防暑降溫藥品等輔助措施。只是這些措施對解暑並無多大實質作用，且冰塊很快就會融化，學生仍然熱得睡不着，白天哪來精力讀書？此舉同時又是一筆無謂開支，十分浪費。

事實上，類似問題並不只出現在邯鄲學院，近期多地不少高校的學生都在為此鬧騰，據指有些學生宿舍甚至連風扇也沒有，以致有人熱到中暑送院，學生們惟有睡走廊、樓頂或操場，卻又要忍受蚊蟲叮咬之苦，或是夜間不停沖水降溫，極盡折騰；相關情況亦非只是今年才出現，而是存在已久，年年都有這類新聞爆出，校方未裝冷氣的理由亦都大致相同。有人會說，現在的學生太過矯情，吃不了苦，其實並非如此，隨着全球氣候暖化、城市熱島效應的加強，人類對冷氣的依賴也是不得已；至於環保等議題，恐只有在其他非必要領域加強控制。

當然，一些學校因經費短缺等問題導致裝不了冷氣的現實困難，也不能不考慮，惟只要精神不滑坡，辦法總比困難多。雖說大規模安裝冷氣所費不菲，但也需看到，經過這麼多年的實踐，各地高校其實已經形成了十分成熟的操作經驗，校方甚至毋須多少花費便可裝上冷氣，亦即以租賃模式讓學生與商家簽訂協議，學生按時繳付租金及電費即可，校方則作為第三方進行監管；有條件的學校則可全資購置冷氣，免費提供使用，並向學生收取電費，從而形成多贏局面。電路設備翻新改造方面亦是如此，工程雖然複雜，花費亦不少，但這種「歷史舊帳」該還的必須還上，況且這也是每間學校綜合管理能力的體現，為廣大學生創造良好的學習、生活環境，才能真正展現重教育、人情味的一面，而非一拖再拖，只識做派冰塊這樣的無用功。此外，各級政府亦應以此為出發點，適當增加高校基建方面的財政資助，及爭取社會各界支持，別再讓學生受此煎熬。