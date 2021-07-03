中國一帶一路倡議的作用，是顛覆歐美主宰的國際格局，不是作為歐美霸權的輔助。

歐美強調的是投資項目的成本效益，根本只是回報率的利潤因素，且單以項目計算，不考慮前後有關連的效益。於是在美國一類發達國家，基建投資項目往往推遲以至摒棄，理由是回報率低，比不上金融投資。公營不幹，私營不作，美國的基建便落後一如第三世界國家。

至於窮國，歐美及它們控制的國際組織一直要求謹慎理財，沒錢不要借錢作基建。歐美及國際機構也不提供資金幫助窮國。沒錢不作基建，基建落後，怎樣發展呢？

歐美的主意便是窮國便應維持作為窮國，不要妄求發展。背後的台詞便是不要與我競爭，繼續任我魚肉。中國倡議，用中國的資金支援窮國投資基建，便是要打破歐美等的阻撓，讓窮國有發展機會，像中國一樣脫貧脫困。

以老撾為例，屬低度發展的窮國，沒有出海口，陸路封鎖，不打破孤立，不可能借經貿發展。現時出口只靠礦產電力，盡屬海外大企業的項目，對本地中小企業，本地工業化裨益有限，且不能打破對外交通的障礙。故此，中國資助的中老鐵路便成當地地方工業化和經貿發展的寄望。中老鐵路老方投資龐大，由中方貸款，西方媒體便大喊中國給老撾製造債務危機。

國際機構分析，單以票價收入，要幾十年才可收回投資。故此投資是不智的，會造成政府的財務危機。可近10年老撾的經濟發展不錯，除礦產水電出口外，還依靠貿易。

中老鐵路正可打通中國與老撾的過境貿易通道，且加強了老撾與越南、泰國、柬埔寨的陸路貿易通道，進一步增加礦產、水電出口以外的經濟，有助中小企業的發展。現時中老貿易交通，由中國鐵路通越南再轉汽車運輸。

今年底中老鐵路通車，人員（旅遊）貨運便可直接通暢，對沿線經濟大有幫助。以老撾的發展，得中老鐵路的助力，便不可能停滯不前，經濟增長，收入提升，中老鐵路的收益亦可水漲船高。

中老鐵路之後，泰國由曼谷北接老撾的高鐵亦開工。老撾與越南的出港口鐵路亦正準備。老撾脫貧之策是基建先行，交通帶動，由陸路閉鎖改為四通八達的連接，一如中國成功的例子，這才是國家應有的政策戰略。老撾不可能聽西方教誨，永作窮國。老撾還有中國的財力支持，還債還可推延，不像國際貨幣基金組織的貸款一類，窮打猛要，不把借貸的窮國置之死地不罷休。