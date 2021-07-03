香港回歸24年，中央提出對香港實施全面管治權也已約6年。6年中，香港經歷了「佔中」、經歷了反修例暴亂，中央推出了《港區國安法》等，正在考慮對香港上層建築領域多方面的整改方案，未來數年將堅定穩妥地實施方案。可以預計，當這些改革和整頓大功告成了，香港將迎來回歸30周年。

這之後，香港將「加速」融入國家發展大局，納入國家治理體系，香港的「一國兩制」將成為中國特色社會主義的組成部分。在這個「歷史流程」中，「中央全面管治權」的作用極端重要，6年來的變局和今後的發展都是在貫徹落實中央全面管治權。香港回歸24年之際，一位前特首表示，香港過去兩年遇到的挑戰，超出特區政府的處理能力，若無中央果斷出手，正本清源，情況會每況愈下，這話點出了問題的關鍵。

回歸24年香港問題成堆，積重難返，甚至發生了整個香港都被捲進去的暴亂，然而不用怕，只要中央果斷出手就一定擺平，香港的事情，中國的事情，沒有中央解決不了。過往中央遲遲沒有出手，一是過分相信「港人治港、高度自治」能解決自身的問題，過分相信港人能正確地實施「一國兩制」。二是沒有相關經驗，遇到問題，瞻前顧後，投鼠忌器。

三是正如毛太祖教導的那樣，「錯誤和挫折教訓了我們，使我們比較地聰明起來」，經過摸索，朝廷終於找到了整體解決問題的方針——以「中央全面管治權」統領工作，解決香港的「表面矛盾」和「深層次、結構性」問題，也即中央全面管治權是「綱」，綱舉目張。有了這個綱，不再頭痛醫頭，腳痛醫腳，臨時滅火，隨機換人，不出手則已，一出手就要做好周密充分準備，擊中要害，走一步已看準後三步。

現在中央全面管治權的落實，不僅有大刀闊斧，而且有生動細節。今次朝廷打破傳統，在平息黑暴背景下，破格提拔3位警察高官進入香港府衙最高管治層，就是這樣的精彩細節，其政治指向、用人指向十分深遠。